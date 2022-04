Un atteggiamento solidale, empatico e generoso è indiscutibilmente indispensabile per qualsivoglia tipologia di rapporto umano “sano”: se alcuni tendono a palesare un atteggiamento simile per “convenienza”, per altri il concetto è molto diverso. Sopratutto in un contesto come quello attuale dove spesso viene evidenziato un modo di comportarsi relativo all’individuo apparire solidali non è assolutamente scontato. Ciò risulta naturale per una cerchia in realtà non cosi ristretta di segni zodiacali che non riescono e non possono vivere serenamente in contesti di ingiustizia e difficoltà diffusa. Ecco quali sono!

I segni più solidali dello zodiaco: ecco la classifica

3. Acquario

Il ragionamento che sta alla base dell’Acquario per quanto riguarda la solidarietà è così naturale ma allo stesso tempo così profondo da lasciare spiazzati: da soli le difficoltà si moltiplicano mentre con un supporto reciproco è possibile fronteggiare qualsiasi difficoltà. Per loro non andare incontro ai bisogni degli altri rappresenta qualcosa di inconcepibile.

2. Bilancia

Apparentemente distaccati, rappresentano in realtà l’equilibrio assoluto. Anche se ciò a volte li fa apparire un po’ egoisti, sono i primi a mostare un interesse concreto e non uno di circostanza indifferentemente dal contesto. In sostanza, si prodigano attivamente e sono piuttosto empatici anche se il già citato contesto non li “sfiora”.

1. Vergine

La prima posizione può stupire qualcuno in quanto non sono esattamente i più sensibili, almeno in apparenza. In realtà Vergine rappresenta nel miglior modo possibile una personalità che si prodiga in maniera concreta quando c’è bisogno di aiutare il prossimo, senza proclami e orpelli che considera inutili. Non ne parla molto di questo atteggiamento perchè lo reputa assolutamente parte della normalità.