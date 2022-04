Quando assumere spirulina per dimagrire: orari e modalità di utilizzo

Stai usando la spirulina per dimagrire e non sai di preciso come e quando prenderla? La posologia della Spirulina può variare in base al peso e alla quantità di attività fisica che chi la assume compie. Questi sono fattori importanti dei quali dovresti parlare col tuo medico o col tuo nutrizionista.

Se hai bisogno di una guida veloce e pratica con piccoli semplici consigli sul suo utilizzo, potrai invece trovarli in quest’articolo.

L’alga Spirulina serve per dimagrire?

Le proprietà dimagranti dell’alga spirulina vanno ricercate tra quelle legate alle sue funzioni di acceleratore del metabolismo e al fatto che le sue caratteristiche forniscono al nostro corpo alcuni nutrienti che saremmo costretti a cercare in cibi più grassi.

La sua particolare composizione consente di tenere maggiormente a bada la fame nervosa, perché la presenza in essa di proteine di origine non animale, amminoacidi, lipidi e minerali fondamentali come il ferro, il magnesio, il rame e il manganese aiutano a non ricercare questi componente in altri cibi.

L’accelerazione del metabolismo aiutata dalla Spirulina consente di bruciare più velocemente le riserve di grassi in eccesso , aiutando a depurare meglio il fegato e l’intestino dalle scorie della digestione.

Tutto quanto abbiamo descritto rappresenta una facilitazione del passaggio del cibo nel nostro apparato digerente. Quanto descritto aiuta direttamente il dimagrimento, insieme ad una dieta sana e bilanciata.

Quando assumere spirulina per dimagrire: gli orari

Gli orari in cui assumente la Spirulina possono variare in base alla posologia e al tipo di trattamento che state seguendo. In genere il consiglio è quello di assumere la Spirulina come integratore negli orari dei pasti, e quindi a colazione, oppure a pranzo, o ancora a cena. In queste tre occasioni qualora il vostro trattamento preveda l’assunzione di tre dosi quotidiane.

Questo è sempre valido perché la spirulina per dimagrire è un integratore che aiuta la velocizzazione del metabolismo e il passaggio dei nutrienti nel nostro corpo, ed è bene che agisca quando questi sono presenti in seguito ad un pasto.

Come assumere spirulina per dimagrire: le modalità

Qualora usiate l’integratore in compresse, queste vanno ingerite come una pillola, un medicinale o un integratore, senza lesionarle e con l’aiuto di un bicchiere d’acqua. L’acqua è la base migliore anche per l’utilizzo della spirulina in polvere: potete scioglierne la dose che dovete assumere in un bicchiere d’acqua o, ancora meglio, in un bicchiere di succo di frutta.

La Spirulina in polvere può essere utilizzata anche come aggiunta alla preparazione di piatti e pietanze: a queste conferirà sapore, colore e aggiungerà le proprie sostanze nutritive. Tra gli utilizzi più comuni, quelli nei centrifugati oppure la sua aggiunta ad impasti di pane e pasta. Ricordiamo però di non superare le dosi consigliate.

Spirulina per dimagrire: come usare Spirulina Ultra

Spirulina Ultra è formulata in compresse, e quindi il suo utilizzo va riportato alla modalità descritta: ingestione con bicchiere d’acqua durante i pasti. Ricordiamo infatti che Spirulina Ultra ha nella sua formulazione la Gymnema che favorisce il metabolismo dei carboidrati e dei lipidi e coadiuva il controllo del senso di fame.