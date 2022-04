La betulla è un genere di piante della famiglia delle Betulacee. Si tratta di alberi di color bianco e nero con foglie gialle. Hanno la corteccia bianca per i granuli di betulina e sono resistenti sia all’inverno quindi al freddo, sia all’estate quando fa molto caldo e non piove mai. Le betulle principalmente vengono coltivate per decorare giardini. Ma vengono usate anche in campo cosmetico per le proprietà diuretiche, drenanti, antisettiche e anti-infiammatorie che contiene.

Le foglie e le gemme della betulla sono ricchi di vari nutrienti come flavonoidi, vitamina C, saponine e oli essenziali. Molto importante per il nostro organismo è anche la corteccia che contiene tannini e betulline. Con la betulla ci si può preparare infusi e decotti, ma si può mangiare anche essiccata (si trova in erboristeria). Come abbiamo detto, grazie ai nutrienti che contiene ha molti benefici per il nostro organismo. Principalmente antinfiammatori e antisettici ma può combattere anche la cistite e pulite le vie urinarie. Ha anche proprietà calmati utili per la tosse o il raffreddore.

È utile anche per il cuore e l’apparato circolatorio. Combatte i gonfiori, i dolori e le vene varicose.

Come usare la betulla per dimagrire? Ecco il metodo che funziona velocemente

La betulla ha anche proprietà dimagranti, viene spesso usato nelle diete, sotto forma di integratori.

Uno degli integratori che contiene questo elemento è Supremo Slim 5. Questo integratore combina 5 principi attivi in un solo prodotto. Gli ingredienti principali sono cannella, gynostemma, guaranà, glucomannano e betulla.

Supremo Slim 5 aiuta a perdere peso, stimola la diuresi e combatte la cellulite.

Ha proprietà depuranti e detox, riduce anche l’effetto della buccia d’arancia sulla pelle o pelle a trapunta.

L’integratore Supremo Slim 5 contiene solo ingredienti naturali e non ha particolari controindicazioni, quindi può essere usato da tutti. Inoltre ha un’azione rapida quindi non c’è bisogno di aspettare mesi e mesi per vedere i risultati.