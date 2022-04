Un atteggiamento pessimista spesso “protegge” da cattive sorprese ma se presente in maniera eccessiva ed ossessiva, come se fosse uno standard non fa altro che danni: impedisce di godersi la vita e di avere un rapporto sociale sano con gli altri, oltre a scatenare reazioni non positive nei presenti. Il mondo maschile in particolare ha un rapporto con la realtà piuttosto ondivago, non definito: a segni estremamente ottimisti, quasi naturalmente ne esistono altri che praaticamente “vedono nero” sempre e comunque, seppur per differenti ragioni. Lo zodiaco prova a farci da guida per comprendere quali sono gli uomini più pessimisti dello zodiaco.

Ecco gli uomini più pessimisti dello zodiaco! Scopri quali sono

Scorpione

L’uomo Scorpione ama definirsi realista più che pessimista, anche per non lasciarsi sorprendere dalle avversità della vita, che inevitabilmente “colpiscono” a cadenza regolare, anche a fronte di un’attenta pianificazione. In sostanza il pessimismo di questi uomini è cautelativo ma non basta per giustificare una certa “superiorità” quando manifestano questo tratto.

Ariete

Si aspetta il peggio quasi sempre, anche se in genere ci azzecca, sopratutto perchè ama “infilarsi” in contesti appositamente complessi e difficili da contrastare. In sostanza è un modo per apparire forti e vigorosi, anche se non sempre i presenti “ci cascano”.

Pesci

E’ un uomo estremamente sensibile e molto presto impara a contrastare le diverse problematiche che inevitaiblmente si manifestano nel corso della vita. Tuttavia fin da bambino ciò non giustifica un atteggiamento pessimista del tipo “Passivo”, ossia quello che non ha una vera e propria reazione.