I nervosi sono quei profili caratteriali che perdono le staffe e la lucidità con una facilità imbarazzante, sopratutto per gli standard odierni che prediligono la calma e sangue freddo in quasi ogni occasione. Per quanto riguarda gli uomini, il nervosismo che può sfociare in varie manifestazioni piuttosto evidenti, mentre nella maggior parte dei casi per quanto riguarda il mondo femminile le donne più nervose riescono ad essere più differenziate. In generale il contesto maschile è pieno di uomini nervosi, ecco quali detengono il primato in assoluto.

Gli uomini più nervosi in assoluto sono questi, attenzione!

Sagittario

Per motivazioni non assolutamente chiare, l’uomo Sagittario raramente appare rilassato e tranquillo. Le ragioni sono effettivamente molto disparate, ma tra queste vi è sicuramente una tendenza a trovare il proprio equilibrio, sia sul lavoro che nei rapporti sentimentali ed in generale, umani. Sono costantemente preoccupati da ogni eventualità, anche incredibilmente remota.

Gemelli

Non riesce ad imporre alla propria complicata personalità una convinzione sufficiente per non apparire costantemente nervosi, indifferentemente dal momento. Anche se sono felici e rilassati, c’è sempre qualcosa che li fa preoccupare. D’altro canto questo modo di pensare li mette al riparo dalla maggior parte delle problematiche che inevitabilmente si presentano nella vita di tutti.

Ariete

Nonostante sia un uomo molto “forte” caratterialmente, riesce solo parzialmente a “celare” una tendenza incredibilmente preoccupante considerato il segno, a tenere basso il livello di nervosismo personale. E’ sopratutto il contesto relativo al rapporto umano ad essere problematico: non sempre infatti riesce a mantenere la calma quando dialoga.