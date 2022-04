L’educazione, garantita dalla famiglia, dalla scuola e da praticamente qualsivoglia di contesto e contatto sociale inevitabilmente tende a garantire una sorta di “livello minimo” in fatto di cortesia. Con la cortesia si ottiene tutti, direbbero alcuni, eppure questo ragionamento non sembra sfiorare più di tanto alcuni profili caratteriali che anche se hanno avuto i mezzi per comprenderne la natura. Insomma, alcune persone non sembrano avere alcun “riguardo” in merito alla cortesia, ed al contrario manifestano molto naturalmente la propria scortesia. Ecco quindi quali sono i segni più scortesi dello zodiaco.

I segni zodiacali più scortesi in assoluto, ecco quali sono

Sagittario

Non sono scortesi per “posa”, ossia per interpretare un personaggio, ma sono così proprio naturalmente. Con la scusa dell’essere schietti, risultano essere solo poco gradevoli ed eccessivamente diretti anche in un modo che può creare veri e propri dissidi e litigi. Tendono ad esserlo maggiormente quando sono messi in discussione.

Capricorno

E’ un segno estremamente capace di interpretare le reazioni umane ma allo stesso tempo soffre particolarmente se messo alle strette. Anche un po’ paranoico a tratti, diventa scostante e scortese con una facilità un po’ troppo marcata che contribuisce anche a rovinare i rapporti umani sopratutto nel lungo periodo.

Acquario

Diversa la scortesia, piuttosto nota dell’Acquario che sostanzialmente “se ne frega” di quasi tutto in apparenza, e non perde occasione per rimarcare questa sorta di senso di “superiorità” che comunque raramente è accentuato. Acquario si “rimette in riga” solo quando è costretto o profondamente innamorato. In tutte le altre occasioni è una bella gattaa da pelare.