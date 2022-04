Branko ritorna con la conclamata e nota puntualità anche dopo le feste di Pasqua, nel nostro paese particolarmente sentite. L’astrologo sloveno, residente da tantissimi anni in Italia ha pronte come al solito le previsioni in vista di domani.

Oroscopo Branko domani, previsioni per tutti i segni per il 22 Aprile

Ariete – Un po’ troppo caustici e pesanti nei confronti di chi vi circonda. Provate a comprenderne la natura al più presto, altrimenti sarete considerati insopportabili.

Toro – Poca concentrazion in vista, e paradossalmente non trovare la causa di questo sentimento non farà altro che farvi innervosire ulteriormente. Cercate supporto.

Gemelli – Periodo un po’ vacuo e mancante di stimoli, provate a concentrarvi sul lavoro anticipando i tempi. Amore ok, senza particolari novità.

Cancro – Troppo focalizzati sul risultato, rischiate di perdere i dettagli relativi alla vostra vita privata e personale.

Leone– Un cambiamento vi aspetta ma è il quando metterlo in pratica che potrebbe concretamente provocare confusione nella vostra psiche. Non tiratela troppo per le lunghe.

Vergine – Siate pronti a cambiare idea in merito ad un aspetto della vostra vita legata alla carriera professionale.

Bilancia – Lucidità in vista, ottimo momento per evidenziare le vostre capacità dialogative, condite come al solito da una grande proprietà diplomatica.

Scorpione – Nuovi progetti in vista, tuttavia mettete da parte le nuove idee senza aver portato a compimento quelle ancora in atto.

Sagittario – Difettate di concentrazione di recente, ma probabilmente non è solo colpa vostra: qualcuno o qualcosa sta ponendosi tra voi e la produttività.

Capricorno – Un po’ di sana autocritica potrebbe conceretamente servirvi per migliorare la vostra capacità deduttiva. A volte avete effettivamente esagerato.

Acquario – Preparatevi a difendere “con le unghie e con i denti” le vostre posizioni, indifferentemente dalla popolarità che scaturiscono. E’ una questione di principio.

Pesci – Vari impegni vi attendono “al varco”, siate pronti ad approfittare del momento piuttosto lucido.