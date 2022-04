Abbiamo già esaminato i profili maschili più “attenti” al proprio aspetto, stavolta è il turno di quelli femminili, a lungo considerati gli unici (o quasi) naturalmente vanitosi, anche se come abbiamo osservato non è assolutamente così. Tuttavia sono in molti a non far caso ad una donna vanitosa rispetto ad un uomo, anche se alcune personalità femminili lo sono in maniera decisamente più evidente, anche per motivi diversi. Non c’è nulla di male a valorizzare il proprio aspetto anche se portato all’eccesso anche questo tratto diventa “pesante” da sopportare. Ecco le donne più vanitose dello zodiaco.

Quali sono le donne più vanitose dello zodiaco? Ecco la risposta

Ariete

Non è così sicura dei propri mezzi come vorrebbe far credere, anzi ha continuamente bisogno di trovare conferme in tal senso: è conscia di avere un grande ascendente sugli altri ma adora sentirsi al centro dell’attenzione sempre e comunque.

Pesci

Aggraziate e mai realmente fastidiose, ne “sgarbate” anche nel vestire, le Pesci molto naturalmente arrossiscono quando si trovano in un contesto sociale. In realtà dietro questa timidezza vi è la ferma intenzione di spiccare ed apparire, che permette loro di uscire dal loro guscio. Per loro mostrarsi vanitose è un ottimo modo per fare nuove amicizie e non solo.

Sagittario

Loro si che godono di una stima relativa al proprio aspetto tendenzialmente elevata, ecco perchè sono vanitose non per convincere loro stesse o gli altri del fascino che emanano, ma a mo di “conferma”. A volte un po’ brusche con gli altri, tendono ad essere fortemente accentrative.