Avere un auto sempre splendente è il sogno di tutti. Ma per mancanza di tempo o anche di soldi per portarla all’autolavaggio è un po’ impossibile avere la macchina sempre pulita. Esistono dei metodi però fai da te, per far splendere la nostra auto da soli.

Rendere lucida e splendente la nostra auto: ecco il trucco che sorprende tutti

Per pulire al meglio la nostra auto tre ingredienti molto insoliti ma facili da trovare, il dentifricio, la vodka e il balsamo.

Come usare il dentifricio

Il dentifricio, oltre per i denti è utile anche per pulire i fari della nostra auto. Grazie al dentifricio non ci saranno più fari appannati, opacizzati o poco luminoso. Per pulirli bisogna solo mettere un po’ di dentifricio su un panno, strofinate la parte esterna del faro e risciacquare con una spugna e successivamente bisogna asciugare con un panno asciutto. Il risultato sarà stupendo.

Come usare il balsamo

Per la carrozzeria, invece bisogna usare il balsamo. Bisogna prima lavare la macchina con acqua e sapone, poi prendere mezzo litro di acqua aggiungere 125 ml di balsamo per capelli e pulire la macchina. Risciacquare con abbondante acqua e asciugare con un panno pulito e asciutto.

Come usare la vodka

La vodka invece, è ottima da utilizzare per la pulizia dei vetri dell’auto. Per preparare la miscela da utilizzare servono 3 tazze di vodka, 4 tazze di acqua e due cucchiaini di detersivo per i piatti. Mettere tutto in un recipiente e mischiarli e poi se vi è più facile, passare tutto in una bottiglia per poi riempire il serbatoio del liquido per i tergicristalli.

Si può usare anche acqua e bicarbonato di sodio. Inoltre, per pulire l’interno è meglio usare un’aspirapolvere così da arrivare anche nelle zone più difficili.

Seguendo questi semplici trucchetti la vostra auto sarà sempre lucida e splendente.