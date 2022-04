Cosa fa la spirulina? Ecco ciò che nessuno sapeva

Cosa fa la spirulina per essere uno degli integratori alimentari preferiti dagli italiani negli ultimi anni? La spirulina possiede talmente tante proprietà che è difficile elencarle tutte. Molti studi scientifici sono ancora concentrati nel scoprire i suoi innumerevoli benefici anche se molto lavoro già si è fatto finora.

Innanzitutto bisogna capire cos’è la spirulina: si tratta di un’alga dal colore verde blu conosciuta fin dagli arbori della civiltà umana. Le sue proprietà sono riconducibili all’apporto di proteine per cui le popolazioni più fragili la consumavano come pasto sostitutivo all’interno dei loro poveri regimi alimentari.

Grazie alle proteine contenute nella spirulina, le persone potevano trovare nutrimento e forza senza perdere il tono muscolare. E sappiamo quanto la muscolatura fosse importante ai primitivi per cacciare e proteggere la famiglia dagli attacchi esterni. Con l’avanzamento della scienza, si sono poi scoperte altre elementi importanti nell’alga spirulina come gli amminoacidi, le vitamine e i minerali.

Proprietà e funzioni: ecco cosa fa la spirulina

Le proteine contenute nella spirulina, come abbiamo detto, favoriscono il tono e la forza muscolare. Ma le proteine donano anche un senso di sazietà per cui la persona è indotta a mangiare una quantità minore di cibo. La conseguenza è il dimagrimento, per questo viene spesso consigliata la spirulina in concomitanza con i regimi di dieta ipocalorici.

Le compresse di spirulina sono inoltre consigliate agli sportivi, ai vegani e ai vegetariani che spesso peccano di mancanza di proteine. Gli sportivi perché le consumano in fretta, i vegani e i vegetariani perché non ne assumono abbastanza andando a eliminare carne e pesce. Ecco che in questi casi la spirulina va a compensare le perdite.

Le proprietà nutrizionali della spirulina però non finiscono qui. I minerali e le vitamine contenute all’interno dell’alga promettono un rafforzamento del sistema immunitario andando così a contrastare stanchezza fisica e mentale, malattie e infezioni. Consumare la spirulina in prossimità dei cambi di stagione garantisce riparo dai sintomi influenzali.

Gli ultimi studi recenti hanno poi appurato che la spirulina è in grado di abbassare la pressione arteriosa grazie a un particolare enzima che rilassa le pareti delle arterie. Un’assunzione da parte di chi soffre di ipertensione è dunque consigliata. Infine, gli amminoacidi sono presenti per combattere tutti i segni di invecchiamento della pelle fungendo da potenti antiossidanti.

Il successo e il clamore destato dalla spirulina ha però un rovescio della medaglia. Purtroppo sono stati messi in commercio molti prodotti a base di spirulina che spesso non sono così efficaci. Per questo dobbiamo fare attenzione e scegliere solo i prodotti 100% naturali, certificati e privi di controindicazioni.

