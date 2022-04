Oroscopo domani Paolo Fox, 23 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, sabato 23 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 23 Aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica dovrai sforzarti di non fare polemica. Anche se il weekend ti permetterà di recuperare un po’, ti converrà usare molta cautela, perché qualcuno intorno a te potrebbe punzecchiarti. O forse sarai tu a voler stare per i fatti tuoi.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani comincerà un fine settimana che si rivelerà importante per l’amore. Nelle prossime 48 ore crescerà la voglia di amare, di stare del tempo con chi ami. Anche i single più incalliti avranno voglia di rimettersi in gioco, trascorrere del tempo in mezzo alle persone.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potrai contare su una bellissima Luna per recuperare, sotto ogni punto di vista. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una buona notizia o forse sarai tu che riuscirai a risolvere un problema importante, a chiudere un accordo di un certo peso.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani la Luna sarà in quadratura. Come conseguenza potresti sentirti un po’ nervoso, polemico o solamente affaticato. Per fortuna, avrai dalla tua parte il Sole, Venere, Mercurio e Giove che proteggeranno l’amore, il lavoro, i rapporti con gli altri. Cerca di non fare le ore piccole.