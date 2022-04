Quali sono i benefici dell’Aloe Vera? Ecco cosa dice l’esperto

L’aloe vera fa parte della famiglia delle Aloeaceae ed è conosciuta per le sue innumerevoli proprietà. L’Aloe vera è una pianta erbacea perenne che può arrivare fino a 40-50 centimetri di altezza e 6-7 centimetri di larghezza. Di questa pianta vengono usate principalmente le foglie. Il succo di questa pianta infatti si ottiene per estrazione dalle foglie di aloe e contiene principalmente antrachinoni e flavonoidi.

Mentre il gel si estrae dalla parte carnosa delle foglie che contiene acqua, mucillagini, polisaccaridi, lecitine, amminoacidi, acidi grassi, vitamine A, C, E, ferro, potassio, sodio, magnesio, zinco e fosforo.

Ha proprietà proprietà antinfiammatorie, lassative, lenitive e depuratici. Viene utilizzata nel campo della cosmetica ma può essere utilizzata anche per l’alimentazione. L’aloe come abbiamo già detto si può trovare sotto forma di gel, succo ma anche di capsule. Infatti alcuni integratori per dimagrire hanno come ingrediente principale proprio l’aloe vera.

Integratori all’Aloe Vera

Uno degli integratori migliori è Aloe Vera Ultra che grazie ai suoi ingredienti velocizza il metabolismo, elimina le impurità intestinali e tossine, riequilibra il peso corporeo, aumenta il consumo dei grassi e quindi favorisce il dimagrimento.

Inoltre ha anche un azione lassativa, eliminando così i gonfiori intestinali impedendo ai residui di trasformarsi in grassi.

Grazie alle vitamine dona al nostro corpo molta energia, inoltre, riduce gli edemi ed gli accumuli di liquidi soprattutto negli arti inferiori.

Oltre all’aloe vera contiene the verde che ha proprietà drenanti e purificanti. Sull’organismo ha un’azione ipoglicemizzante, perché riduce l’assorbimento degli zuccheri; e lipolitica, in quanto favorisce l’eliminazione dei grassi dagli adipociti, per stimolazione enzimatica. Promuove anche la perdita di peso, favorendo la mobilitazione dei grassi localizzati soprattutto nel tessuto adiposo e la loro eliminazione a scopo energetico.

É un integratore 100% naturale e i risultati si vedono subito, non bisogna aspettare mesi e mesi per vedere il nostro corpo migliorare.