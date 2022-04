Sin da bambini siamo abituati a bere latte o al mattino per la colazione o di sera prima di andare a dormire, per conciliare il sonno. Diventando adulti e credendo a falsi miti però molte persone lo hanno eliminato quasi del tutto dalla loro alimentazione. Ma questi miti sono veri o sono soltanto dicerie?



Bere il latte fa davvero bene? Ecco svelato un falso mito

In realtà il latte fa molto bene al nostro organismo, infatti rafforza le ossa, riduce il rischio di mortalità e di patologie cardiovascolari, aiuta a tenere sotto controllo la glicemia. Non serve solo ai neonati, è ricco di principi nutritivi importanti che permettono all’organismo di crescere e mantenersi in salute in tutte le fasi della vita.

Contiene proteine, vitamine B, B12, A, D, minerali, tra i quali fosforo, magnesio, calcio, taurina e creatina.

Uno dei falsi miti da sfatare è che negli adulti provoca calcoli renali. In realtà, i calcoli si possono formare a causa di una dieta con poco calcio.

Oppure spesso abbiamo sentito che il latte aumenta il peso corporeo o favorisce lo sviluppo di tumori.



Un altro falso mito è che più si è anziani più il latte fa male. La digestione del latte non è legata all’età, bensì all’abitudine nel consumo. Quindi possiamo dire che sono tutte cose assolutamente false e infondate.

Ovviamente però, ci possono essere delle complicazioni con l’assunzione di latte, principalmente dovute all’intolleranza al lattosio. Ma può anche capitare di essere allergici alle proteine del latte. In questi casi è meglio evitarlo. Si dovrebbe evitare anche quando si subiscono degli interventi sul tratto digestivo. Dopo l’operazione il latte si dovrebbe introdurre poco a poco, senza esagerare.

Come tutti gli alimenti, non bisogna esagerare nel berlo ed è meglio scegliere sempre prodotti di qualità, anche se costano un pochino in più, rispetto ad altri più scadenti, ma che potrebbero portare a delle complicazioni.