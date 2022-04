Anche se la parità tra i generi non è sicuramente stata raggiunta al 100 % in tutti gli ambiti, ci sono stati comunque enormi passi avanti. In fatto di seduzione entrambi possono contare su diverse “armi” e strategie ma generalmente uomini e donne manifestano una certa diversità di atteggiamento. Non necessariamente chi è affascinante è in grado di essere seducente (o viceversa) visto che per alcuni la seduzione è una vera e propria “arte”. Il mondo femminile è costellato di profili seducenti, proviamo ad esaminare quelli che notoriamente sono considerati i segni femminili più calzanti da questo punto di vista.

Le donne più seducenti in assoluto: ecco cosa dice lo zodiaco

Gemelli

E’ “l’elasticità” caratteriale a rendere queste donne adattabili ad ogni contesto: ciò le fa apparire di larghe vedute e moderne sotto molti punti di vista ma non per forza “eccessive” o instabili come potrebbero sembrare all’inizio. Una Gemelli è può apparire uno “scoglio insormontabile” all’inizio ma ripaga la pazienza con un’affidabilità incredibile.

Pesci

La loro “seduzione” non è mai banale anche perchè non ha veri e propri “secondi fini”. Insomma il fascino e la capacità di attrarre della Pesci è unico. Quando una donna di questo segno è innamorata o interessata ciò è visibile molto gradualmente e molto naturalmente.

Scorpione

Divide un po’ i giudizi, tra chi la ritiene eccessivamente calcolatrice (non è del tutto vero) e tra chi la considera quasi “fredda”. In realtà la Scorpione è una donna complessa ma una volta conquistata la sua fiducia è impossibile non considerarla seducente anche nelle piccole azioni.