“Non pagare mai queste bollette!”: ecco il motivo

Le bollette arrivano ogni 2 o 4 mesi. Esse sono relative a qualsiasi forma di servizio ormai sono aumentate tantissimo. Ma inevitabilmente però dobbiamo pagarle perché sono utili e ci servono per usufruire di un qualcosa. Ci sono però delle bollette da non pagare mai, ecco perché.

Non pagare mai queste bollette: ecco cosa succede

Conservare le fatture online o cartacee è sempre una buona idea. Succede a volte che la società possa contestare bollette non pagate anche se sono state saldate nei tempi giusti.

Bisogna tenere a mente che esiste il termine di prescrizione: una sorta di scadenza, oltre questa data, l’azienda non può più contestare il mancato pagamento vero o falso che sia. A volte non è opportuno pagare determinate bollette

Nel dettaglio, la prescrizione scatta per le bollette che presentano una data successiva a:

Inizio marzo 2018, per l’energia elettrica

1° gennaio 2019 per le bollette del gas

gennaio 2020 per le bollette dell’acqua

Per queste forniture la prescrizione è di 5 anni per le fatture erogate precedentemente a queste date. Se il fornitore continua a lamentare un mancato pagamento, si può fare richiesta di prescrizione attraverso una raccomandata A/R contenente tutti i dati, in particolare:

relativi all’intestatario e dell’utenza

codice POD o codice PDR (utenza gas)

copia del documento d’identità dell’intestatario

le ricevute.

Contestare una bolletta: ecco come fare

Contestare la bolletta è un azione immediata che si fa quando vengono addebitati costi che non sono idonei o se arriva una fattura diversa. La prima cosa da fare è inviare una lettera di reclamo al fornitore, dovrà essere inviata a mezzo posta raccomandata, in formato cartaceo o elettronico (con Posta Elettronica Certificata). Non si può fare tramite posta normale o email.

La lettera dovrà fornire i dati necessari:

Dovrà specificare in maniera chiara e pertinente il motivo del reclamo e l’inconveniente per il quale il consumatore richiede dei chiarimenti.

Nel caso si abbia ricevuto una bolletta con un importo eccessivo o con costi diversi, bisognerà sospendere il pagamento dell'intero importo.

Se invece ha già pagato intero l’importo della bolletta, il consumatore può richiedere il rimborso della somma entro 5 anni a partire dalla data di emissione della fattura, prima che vada in prescrizione.

Nello specifico deve contenere:

I dati dell’intestatario della fornitura . Il suo nome, cognome, codice fiscale.

Il codice cliente che si trova in fattura

L’indirizzo della fornitura

Il codice del contatore riferito alla fornitura in questione. Si tratta di un codice di 15 cifre numeriche. Per l’energia elettrica si chiama codice POD (point of delivery e per il gas servirà il codice PDR (acronimo di punto di riconsegna).

Fotocopia della bolletta per far capire a cosa si riferisce

Poi spedire tutto a mezzo raccomandata per evitare che ci siano problemi e che la richiesta non sia accettata.