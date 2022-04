Quando assumere spirulina per dimagrire: ecco orari e modalità di utilizzo

La spirulina per dimagrire va assunta prima dei pasti principali per assicurarci il senso di sazietà. Questo è ciò che dobbiamo fare se desideriamo assumere la spirulina per dimagrire. I componenti della spirulina, ovvero le proteine, assicurano un riparo contro i morsi della fame o gli attacchi di fame nervosa.

Eviteremo così di consumare a metà giornata quei cibi comfort o i cibi spazzatura che ci fanno accumulare peso in eccesso. Perché è vero che quando siamo investiti dalla cosiddetta “fame chimica” non cerchiamo verdure o frutta ma snack e patatine. Ma grazie al prodotto che fra poco ti presenterò non ci sarà solo la spirulina ad aiutarci ma un altro utile alleato.

Orari e modalità per l’utilizzo della spirulina per dimagrire

Come ti ho già anticipato, la spirulina per dimagrire va ingerita almeno venti minuti prima dei pasti principali. Potresti anche decidere di assumerla a metà mattina o a metà pomeriggio così da bloccare eventuali inviti a cibarti. In sostanza, non appena senti lo stimolo della fame potresti ingerire una pastiglia o due così da far passare il messaggio al tuo intestino.

Quante compresse di spirulina per dimagrire vanno ingerite al giorno? La prima settimana puoi iniziare con una pastiglia suddivisa per i tre pasti (colazione, pranzo e cena) e poi, in base alle tue esigenze di dimagrimento, puoi alzare l’apporto di spirulina a due pastiglie per pasto. Per arrivare a prendere, quindi, 3 o 6 pastiglie al giorno.

La spirulina è in grado di darti l’apporto di proteine di cui necessiti per un corretto fabbisogno alimentare e inoltre le proteine danno un senso di sazietà. Insieme alla Gymnema, così come lo trovi nel formato di Spirulina Ultra, il metabolismo è ulteriormente stimolato a espellere i lipidi e i carboidrati facendo veicolare la sensazione di aver mangiato un pasto completo anche se si sono ingeriti solo pochi nutrienti.

Spirulina Ultra: la spirulina per dimagrire migliore presente sul mercato

La Spirulina Ultra è un prodotto d’avanguardia pensato per gli sportivi, per chi deve seguire delle diete ipocaloriche, per vegetariani, vegani e per tutti quelli che desiderano perdere peso in poco tempo. La puoi trovare solo su questo sito e garantirti il prodotto migliore presente a oggi sul mercato. Si tratta di un prodotto 100% naturale e certificato dal Ministero della Salute.

Spirulina Ultra non ha controindicazione e può quindi essere consumato da tutti anche da chi ricerca un prodotto alla spirulina che eserciti i suoi numerosi benefici. Oltre a far dimagrire, infatti, la spirulina fortifica il sistema immunitario, previene l’invecchiamento cellulare, abbassa la pressione arteriosa e stimola l’energia e la tonicità mentale e fisica.

In più, Spirulina Ultra è attualmente in offerta al prezzo speciale di 4 confezioni al posto di una. Spenderai solo 49,90 euro e avrai una scorta di spirulina che ti accompagnerà per diversi mesi. La spedizione è gratuita e le confezioni ti arriveranno direttamente a casa, senza che tu vada in cerca del prodotto migliore nei negozi. Un’occasione da non perdere per il tuo benessere, la tua salute e la tua vitalità.