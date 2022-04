Le piante possono essere il bersaglio di alcuni uccelli in cerca di cibo o acqua. Infatti alcuni di essi si cibano o dei vermi nel terreno e quindi scavano nel vaso, facendo cadere tutta la terra. Oppure si nutrono dei boccioli di fiori, che contengono sostanze nutrienti.

Allerta uccelli nei vasi del giardino: cosa fare per risolvere subito



Per risolvere questo problema, è meglio cercare di recintare le proprie piante in vaso, così da non farci arrivare gli uccellini.

Bisogna comunque posizionare la rete lontano dai vasi perché se posizionata direttamente sulla pianta, gli uccelli potrebbero ancora appoggiarsi su di essa ed arrivare alla pianta, distruggendola.

Il modo migliore per coprire la vostra pianta con questa rete è quello di utilizzare pali o legno per sostenere la rete sopra e intorno alla pianta senza toccarla oppure si può usare una rete metallica a maglia fine.

Per far stare lontani gli uccelli si possono appendere scatole per dolci vicino al vaso. La superficie lucida, la luce riflessa e il movimento della muffa che gira al vento spaventano gli uccelli. La stessa tecnica di può fare con la carta argentata o i cd che muovendosi con il vento, diffondono la luce riflessa e spaventano gli uccellini.

Si possono anche mettere delle piccole campane, per dare fastidio agli uccellini e farli andare via. Invece delle campane, si possono comprare anche dei dissuasori acustici o visivi, che hanno lo stesso effetto sugli uccelli. Inoltre si possono istallare anche degli irrigatori con sensori di movimento così da farli scappare.

Un altro metodo per risolvere questo problema è la pacciamatura. La pacciamatura è una delle pratiche più comuni, per far crescere al meglio le piante, in giardino o in vaso. Pacciamare significa ricoprire il suolo libero attorno alle colture con del materiale naturale o plastico. Per ricoprire la terra si può usare paglia, rametti, sassi, pietra pomice, sabbia, corteggia e foglie secche.