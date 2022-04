Avere un’opinione su tutto viene percepito in molte situazioni come una peculiarità interessante, ma se non vi è una ricerca o approfondmento la tendenza è quella di risultare polemici “per forza” senza una reale motivazioni. Alcuni ne hanno fatto quasi un mestiere, e con l’avvento dei social media serve anche a molti per “darsi un tono”. L’essere umano ha un rapporto particolare verso i profili caratteriali polemici sempre e comunque e a questa categoria non sfugge il mondo femminile. Ecco secondo lo zodiaco quali sono le donne più polemiche in assoluto.

Le donne più polemiche dello zodiaco: c’è anche il tuo segno?

Scorpione

Meno rancorosa della controparte maschile, ma la donna Scorpione resta una più che discreta “gatta da pelare”, anche se si prova (e riesce) a concordare con lei: troverà sempre il pelo nell’uovo ad ogni costo, sopratutto se ciò serve per rafforzare il proprio punto di vista. Evita in genere polemiche sterili ma inevitabilmente sembra farlo per divertimento.

Gemelli

Fa innervosire perchè è polemica a intervalli irregolari: la Gemelli è umorale, tendente al pessimismo diffuso e che cambia opinione con molta facilità. La parte polemica del carattere è fortemente influenzata dal momento, quindi non conviene prendersela se non si è daccordo con lei. Poco dopo cambierà idea e dimenticherà tutto.

Leone

E’ piena di vita, una amica fidata e sincera, a volte anche troppo: risulta carente di tatto, e ciò la porta ad essere quasi inconsapevolmente estremamente polemica. Inconsapevolmente perchè essendo molto schietta, mette bocca su ogni argomento, anche quelli che conosce solo superficialmente.