Oroscopo Branko settimana dal 25 aprile al 1 maggio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 25 aprile al 1 maggio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana sarà particolarmente stimolante, preludio della tua imminente rinascita. Lunedì sarà importante iniziare a studiare un piano per il futuro, mentre martedì potresti sentirti sopraffatto da troppa emotività. Venerdì potresti prenderti una bella rivincita personale.

Toro

Lunedì si preannuncia una serata interessante per l’amore, illuminata da una bellissima Luna in Pesci. Martedì ti chiederai se la persona accanto è davvero solo un amico o qualcosa di più… Giovedì potresti avere ispirazioni importanti da non sottovalutare.

Gemelli

Lunedì ti converrà evitare le polemiche inutili e tenere a bada il tuo nervosismo. Martedì qualcuno potrebbe sfidarti di punto in bianco. Giovedì, invece, si preannuncia una giornata promettente. Le stelle favoriranno specialmente i contatti e gli incontri.

Cancro

Lunedì un affare all’estero potrebbe presentarsi di punto in bianco nella tua vita. Martedì qualcuno potrebbe invaghirsi per un amore esotico, mentre venerdì comincerai a sentire una profonda stanchezza salire. Sarà l’ora di rallentare un po’ i tuoi ritmi.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in maniera turbolenta. Lunedì le stelle ti incoraggeranno ad andare a fondo in una questione poco chiara. Martedì parenti anziani potrebbero aver bisogno del tuo aiuto, mentre sabato dovrai fare i conti con una Luna alquanto stressante. Servirà prudenza.

Vergine

Lunedì occorrerà molta prudenza, per contrastare gli effetti della Luna in opposizione. Martedì potresti accusare un piccolo calo fisico, soffrire un disturbo legato al metabolismo. Venerdì potresti essere impegnato a discutere in banca a proposito di un conto in comune.

Bilancia

Lunedì qualcuno sarà alle prese con un colloquio di lavoro, un test, una prova da superare. Martedì sarà una giornata importante per la carriera. Le stelle ti aiuteranno a fare notevoli passi in avanti. Venerdì dovresti iniziare a prenderti più cura della tua forma fisica. Sarà tempo di cominciare quella fatidica dieta…

Scorpione

Lunedì sarà la giornata perfette per dichiarare i tuoi sentimenti alla persona che ti piace. Mercoledì dovresti dare spazio alla tua promozione sui social, ad aggiornare il tuo profilo Linkedln. Sabato le stelle ti inviteranno a staccare la spina e rilassarti un po’.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana comincerà con una giornata piuttosto impegnata. Lunedì, infatti, dovrai affrontare dei concorrenti alquanto ostinati, mentre martedì ti occorrerà assumere alcuni calmanti naturali, per rilassarti un po’. Venerdì non dovrai assolutamente sottovalutare le idee che ti baleneranno in mente: potrebbero portarti molto lontano…

Capricorno

Lunedì le stelle faciliteranno soprattutto le compravendite: dovresti approfittarne. Martedì qualche Capricorno sarà in trasferta per lavoro. Sabato un bellissimo Novilunio all’insegna dell’amore potrebbe riservarti alcune sorprese particolarmente piacevoli.

Acquario

Lunedì sarai indaffarato in banca a discutere di soldi e conti. Martedì le stelle aiuteranno a portare avanti una trattativa con successo. Sabato potresti accusare un leggero malessere. Meglio fare un rapido check up fisico per sentirti più tranquillo.

Pesci

Lunedì qualcuno ti darà un consiglio che si rivelerà particolarmente utile in futuro. Mercoledì potrai contare sulla complicità di una bellissima Luna, mentre giovedì le stelle avvantaggeranno le compravendite. Approfitta di questa giornata per muoverti.