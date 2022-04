Oroscopo domani Paolo Fox, 25 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox lunedì 25 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 25 aprile: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Legge il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani stai prossimo a una svolta epocale della tua vita. Il 10 maggio è ormai alle porte, giorno in cui Giove raggiungerà il tuo segno e da quel momento in poi porterà grandi novità. Forse qualcuno sta già iniziando a vedere qualche piccolo assaggio di cambiamento in corso. Saranno giorni faticosi, perché dovrai liberarti di situazioni e persone inutili, chiudere con un passato che non ti sta dando più niente. Alla fine, però, dopo essere passato per alcune esperienze difficili, comincerai a vivere meglio.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani piano piano comincerai ad emergere, dopo settimane faticose. Hai passato gli ultimi tempi a doverti giustificare di qualcosa che non avevi commesso oppure hai dovuto discutere parecchio con il partner. Qualcuno è stato travolto da pettegolezzi, giudizi ingiusti, malintesi e adesso cresce la voglia di avere giustizia. Si preannuncia una settimana di sviluppi interessanti.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani comincerà una settimana in cui potresti avere nuovi dubbi, qualche piccola perplessità e un certo nervosismo nei confronti degli altri. Negli ultimi tempi stai affrontando parecchi contrasti di coppia, legati alla casa, ai figli, all’organizzazione. Tieni duro! Anche per te da maggio le cose cominceranno a migliorare e forse arriverà anche una buona notizia. I progetti di lavoro rimasti fermi potranno ripartire.

Oroscopo domani: Cancro

Domani la settimana partirà decisamente bene. Nei prossimi giorni dovrai darti da fare e metterti in gioco, senza risparmiarti un attimo. Avrai stelle di grande forza dalla tua parre, tra le quali Sole, Luna, Mercurio, Venere e Giove. Sono giorni importanti per chi vuole iniziare un progetto o prendere una decisione di lavoro. Ricordati che la seconda metà dell’anno andrà avanti in base alle scelte che hai fatto fino al 10 di maggio, per cui cerca di sfruttare al massimo queste giornate.