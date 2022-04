Oroscopo domani Paolo Fox, 25 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, lunedì 25 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 25 Aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani inizierà una settimana che non sarà ancora così promettente. Il meglio arriverà a partire da maggio. Fino ad allora meglio non crearsi problemi inutili e occhio al tuo nervosismo! Il fatto è che stai vivendo situazioni faticose nel lavoro. Forse stai sostituendo una persona o hai parecchio cose da portare avanti. O ancora stai per affrontare una prova importante. Promettente anche l’amore da maggio in poi.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani e martedì occorrerà usare estrema cautela e, soprattutto, farsi scivolare le cose addosso. Tutta la settimana, in ogni caso, ti chiederà di mantenere la calma. C’è ancora qualcuno che sta remando contro di te, che cercar di infangarti o di rallentare i tuoi progressi. Sii prudente! Sforzati di non perdere le staffe nemmeno in amore e in famiglia.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani comincerà una settimana che si preannuncia più serena rispetto a quelle passate. Tu, però, non dovrai scordarti che la seconda metà dell’anno andrà avanti sulla base di ciò che hai fatto adesso. Entro il 10 maggio dovresti aver risolto ogni tuo problema rimasto in sospeso, aver fatto scelte importanti. Cerca di arrivare al prossimo mese con più serenità e stabilità. In amore se una storia è poco solida dovrà fare i conti con le insidie di un maggio particolarmente nervoso.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani comincerà una settimana davvero molto promettente in cui avrai la complicità di Luna, Venere, Marte e Giove. Nei prossimi giorni tutti gli Scorpione potranno riportare la serenità nei loro rapporti, in amore e in famiglia. Non lasciarti prendere dalle tensioni, ma cerca di rilanciare dei sentimenti che potranno rivelarsi importanti. Molto interessante questo moment anche per i cuori solitari, diventati molto più esigenti in amore. Le stelle potrebbero accontentarvi, se vi metterete in gioco con fiducia.