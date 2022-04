Quali sono i segni più orgogliosi dello zodiaco? Ecco la risposta

L’orgoglio è considerabile un pregio, un tratto che appartiene a chi possiede un’autostima sufficientemente alta da garantire una percezione elevata della propria persona. Una figura orgogliosa non propenderà sempre per la via più facile, anche se a livelli troppo alti anche questo tratto diventa un difetto: c’è infatti chi non tollera gli orgogliosi “per forza” additandoli come accentratori ed arroganti. L’orgoglio può essere lo strumento per fare cose grandiose ma può rappresentare anche un limite altrettanto fondamentale nella vita di tutti i giorni. Quali sono i segni più orgogliosi dell’intero zodiaco? Ecco la risposta.

3. Acquario

Orgogliosi molto “naturali”, probabilmente quelli meno fastidiosi in assoluto. Difficilmente Acquario si accoda alle opinioni comuni, sopratutto se non comprovate da fatti, e se proprio decide di adeguarsi alla massa, lo fa sempre in modo tutto suo. Anche quando è in errore non cede di un passo.

2. Scorpione

Un segno che invece appare quasi altezzoso: Scorpione, sopratutto la controparte maschile trova molto naturale manifestare le proprie indubbie capacità umane e comunicative ma lo fa piuttosto “pesare”, rendendolo evidente agli altri. Ciò scaturisce alle dalle sue parole, ecco perchè l’orgoglio del segno lo porta a litigare con chi considera questo atteggiamento un po’ troppo da sbruffone.

1. Ariete

Polemici anche per le sciocchezze, gli Ariete hanno costantemente bisogno di “testare” il proprio orgoglio, peculiarità che raramente li rende “clienti facili” nelle conversazioni, indipendentemente dagli argomenti: Ariete risponderà sempre in maniera diretta e brusca sopratutto se sente direttamente minacciato il proprio orgoglio.