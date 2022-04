La maturità può essere espressa in numerosi modi, a partire dall’atteggiamento che scegliamo di intraprendere nel corso della nostra vita. E’ impossibile “stare simpatici” a tutti, così come il contrario, inevitabilmente impariamo a comprendere le differenze caratteriali tipiche degli esseri umani, ma alcune personalità manifestano anche da adulti una certa difficoltà a imparare a relazionarsi in maniera “elastica”, rifiutando più o meno consapevolmente qualsiasi forma di “consiglio” o “imposizione”. Intolleranti è il termine che più risulta calzante per questi profili caratteriali non certo di facile lettura e gestione. Ecco la “top 3” dei segni più intolleranti dello zodiaco.

Tutt’altro che pazienti! Ecco i segni più intolleranti dello zodiaco

Pesci

Solo in apparenza pacifici e “bonaccioni”: Pesci dietro una iniziale timidezza cela un atteggiamento non esattamente aperto mentalmente a chi la pensa diversamente da loro e ciò risulta molto evidente perchè ama controbattere, pur non considerandosi un polemico di nascita. Fa anche un largo uso di piccole bugie pur di “gettare” un po’ di fango sugli altri.

Leone

Anche lui sembra un bonaccione sempre è comunque, ma almeno è consapevole di non rappresentare esattamente la pazienza. Quando c’è qualcosa o qualcuno che non gli va giù non perde occasione per palesarlo in modo diretto, altrimenti riesce semplicemente a cambiare discorso. Quando vuole dar fastidio però ci riesce sempre molto bene.

Ariete

Quasi “ottuso” nel modo di porsi, Ariete è probabilmente l’intollerante più “vidente”. Polemico, a tratti caustico e che raramente accetta pensieri e ragionamenti che non collimano con il proprio modo di pensare.