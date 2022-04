Il cibo fritto, che sia pesce o qualche altro alimento, piace a tutti, ma spesso lo evitiamo sia perché fa male sia per la puzza che rimane dopo la frittura. Oggi però vi sveleremo come eliminare la puzza di fritto.

Eliminare la puzza di fritto o pesce in casa? Ecco cosa fare

Per prima cosa consigliamo di aprire le finestre mentre si cucina e non dopo.

Un metodo efficace per avere una pizza meno persistente è il limone. Il limone se messo nell’olio, non lo farà puzzare. Al posto del limone si può usare anche la mela.

Un altro rimedio è aceto e acqua. L’aceto è un efficace anti-odore e sgrassante.

Si prepara mettendo un pentolino d’acqua con 2 cucchiai colmi di aceto. Bisogna poi farli bollire e il vapore eliminerà tutti i cattivi odori.

Oppure si può un bicchiere di sul piano cottura tutta la notte. L’aceto assorbirà tutti i cattivi odori presenti in cucina.

Si può far bollire anche qualche fettina di limone e qualche rametto di rosmarino. L’erba aromatica insieme all’agrume generano una fragranza piacevolmente fresca!

Anche le arance e la cannella, sono utili per togliere la puzza di fritto.

Si può usare anche il bicarbonato di sodio, che ha proprietà assorbenti e mangia-odori. Bisogna metterne un po’ in un piatto con qualche olio essenziale a vostra scelta e al limone.

Altri alimenti capaci di tenere sotto controllo l’odore di fritto sono il prezzemolo, di cui si può aggiungere un mazzetto nell’olio in fase di cottura, oppure i chiodi di garofano, che possono essere utilizzati in luogo dell’aceto, rispetto al quale hanno un profumo meno pungente.

Inoltre si consiglia prima di cucinare di azionare la cappa, aprire le finestre per fare uscire la puzza e chiudere le porte, per non far espandere l’odore di frittura in tutte le stanze della casa.