Dopo aver trattato in maniera “generica” il tema della superficialità, ci addentriamo più nello specifico, prendendo in considerazione il mondo maschile, secondo molti quello più tendente alla superficialità. Il termine identifica una personalità che è attratta dalle cose poco profonde, poco esteriori: il concetto può applicarsi ad ogni contesto, a partire da quello estetico, di persona ma anche ideologico e politico. Tra gli uomini ci sono effettivamente varie e numerose personalità che “propendono” alla superficialità, sia per “evitare di impegnarsi” ed esporsi ma non solo. Ecco quali sono gli uomini più superficiali secondo lo zodiaco.

Gli uomini più superficiali in assoluto, sai quali sono?

Leone

Non è una sorpresa e non è fonte di particolare discussione: l’uomo Leone non si fa particolari problemi ad ammettere di essere a larghi tratti molto supeficiale. E’ una tipologia di carattere che sceglie il “vivi e lascia vivere”, anche se in molti casi questo sfocia in “mancate prese di posizione”.

Ariete

Ha tantissimi pensieri per la testa, non tutti realmente importanti: anche per questo motivo Ariete anche senza farlo apposta inconsapevolmente “sceglie la via più semplice” anche se in molti casi si rivela essere quella sbagliata. E’ un segno profondamente istintivo e mediamente conservatore.

Bilancia

Superficiali fin dall’apparenza, visto che il loro fare diplomatico a volte è utilizzato proprio per “andare dove a loro conviene di più”. Amano filosofeggiare quando si tratta di parlare di contesti a loro estranei anche se a volte vengono “accusati” invece di essere molto superficiali quando si parla della loro vita personale.