Gli argomenti green hanno acquisito sempre più spazio, sia per l’importanza nell’avere cura del nostro pianeta ma anche per una vera e propria necessità: molti paesi ad esempio hanno già avviato quella che viene chiamata la transizione ecologica, ossia il passaggio alle fonti meno “sporche” e maggiormente sostenibili. Rispetto al passato vi è una sensibilità maggiore, ma anche in tempi passati sono sempre esistite personalità che hanno una sensibilità maggiore nei confronti del benessere della natura. Quali sono i segni considerabili “amanti della natura” dello zodiaco?

I 3 segni zodiacali più amanti della natura: ecco quali sono

Scorpione

E’ un segno molto sensibile anche se non è lo è sempre e comunquee: trattandosi di un profilo selettivo, non è così raro vederlo empatizzare verso la natura piuttosto che con altri elementi, esseri umani compresi. Non necessariamente è un “fanatico del riciclo” ad esempio ma conosce bene gli effetti che anche i piccoli gesti possono avere sull’ambiente.

Bilancia

Alla costante ricerca di un equilibrio in tutte le situazioni, da questo punto di vista sono compatibili alle discipline filosofiche orientali che sono basate fortemente sul concetto stesso di equilibrio. Non fa eccezione anche nel rapporto con la natura, contesto che riesce a “smuoverlo” in maniera importante anche emotivamente. Non tollera atteggiamenti poco responsabili verso il pianeta anche se non è “pesante” a farlo capire.

Sagittario

Il ribelle, l’amante dei viaggi, lo spirito libero dello zodiaco non può che avere un rapporto speciale con la madre terra: Sagittario molto umilmente si considera solo un elemento di un disegno più grande e per questo è sempre molto coscenzioso. Un ecologista fin dalla nascita.