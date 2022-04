Bambinoni, eterni bambini, uomini con la sindrome di Peter Pan, in breve quelli immaturi, anche in età avanzata: spesso si usa dire che il contesto maschile è tendenzialmente meno propenso a crescere e la maggior parte degli esponenti resta per sempre un po’ infantile. Ciò è probabilmente vero, anche se nel caso di alcuni specifici segni il tutto è ancora più calzante. Quante volte abbiamo conosciuto o anche solo sentito dire di uomini che non riescono a non apparire a larghi tratti veramente infantili, in rapporto all’età? Ecco gli uomini che “meritano” di entrare in lista.

I “bambinoni” dello zodiaco: ecco gli uomini più infantili!

Gemelli

La doppia personalità lo costringe a vivere in un costante stato di preoccupazione ed ansia diffusa: il tran tran quotidiano è il suo peggior nemico e per questo motivo l’unico motivo per non andare incontro all’esaurimento, è quello di “ritornare bambino”: solitamente l’uomo Gemelli ha molti hobby “da nerd” ma vive anche di tante piccole manie tipiche di una personalità infantile.

Ariete

Fa tanto il “gradasso” sopratutto in ambito sentimentale ma una volta conosciuto l’uomo Ariete manifesta un po’ di insicurezza precedentemente mascherata in maniera solitamente convincente. Sono continuamente legati ai ricordi d’infanzia e particolarmente legati alla famiglie. Non sono rari gli Ariete “mammoni”.

Sagittario

Impossibile imporre all’uomo Sagittario un grado di maturità assoluto a meno che non scelga lui di farlo spontaneamente. Per loro tanti aatteggiamenti infantili che si porta dietro fin dall’adolescenza e che fungono da coperta di Linus. Impossibile farli cambiare del tutto.