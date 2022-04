La nostalgia è un sentimento che in maniera diversa da persona a persona “colpisce” le diverse persone al mondo in maniera molto diversa: praticamente nessuno ne è “esente”. E’ naurale “guardare al passato”, sia per ricordare momenti significativi ma anche per trovare “protezione” mentale. Il concetto di passato infatti è confortante anche se chi vive in contesti passati ha la tendenza a tratti problematica di dimenticare il presente ma anche il futuro. Quali sono i segni zodiacali più nostalgici in assoluto tra tutti e 12 i segni zodiacali?

I segni più nostalgici in assoluto: c’è anche il tuo?

Scorpione

E’ un segno che guarda sempre al futuro ma quasi paradossalmente, senza passato non può esserci un’avvenire. Scorpione questo lo sa molto bene anche se ha la problematica del guardare troppo dietro. Non tanto dal punto di vista sentimentale quanto in altri ambiti. La nostalgia si palesa quando è giù di morale.

Pesci

Quello più nostalgico in maniera “evidente”: è un sognatore e quasi naturalmente un nostalgico di “professione”, abilissimo a rivangare il passato senza per questo essere selettivo. Mantiene molto facilmente vividi ricordi delle esperienze passate, sopratutto quelle che lo hanno “colpito” in maniera particolare. A larghi tratti non fa altro che preferire il passato al presente.

Cancro

Forse i più nostalgici in assoluto, visto che fanno riferimento a fatti anche molto remoti sia come riferimento ma anche come metro di paragone come stile di vita. E’ un profilo caratterialee che tende un po’ a piangersi addosso e per questo motivo è il nostalgico “tipo”.