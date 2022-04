La diversità femminile rappresenta croce e delizia per chiunque abbia a che fare con le donne: anche da adulti tendiamo a volte a “ritornare bambini” anche in alcuni atteggiamenti che non sono esattamente l’emblema della maturità. In particolare, alcune persone non riescono ad evitare i “capricci” anche in contesti importanti. In questa mini classifica prenderemo in esame proprio il mondo femminile (non che quello maschile ne sia esente, anzi!), anche se non sempre ciò è sintomo di immaturità. Quali sono le donne note per essere notoriamente le più capricciose, in contesti particolari?

Le donne più capricciose dello zodiaco! Quali sono?

Gemelli

Detestano essere chiamate infantili e sopratutto capricciose: per loro manifestare in maniera spontanea ed “evidente” il proprio dissenso non è assolutamente un difetto ma un tratto distintivo della loro personalità. Però come sempre, il troppo storpia e a volte può essere imbarazzante avere a che fare con una di queste particolarissime presenze femminili.

Vergine

Nonostante l’aspetto maturo, quasi austero, sono decisamente capricciose sopratutto se non accontentate in merito a qualche desiderio particolare, anche piccolezze varie. Oltre a tenere il broncio, le Vergine manifestano chiaramente il proprio dissenso e la propria delusione in modo così evidente da risultare fastidioso, quasi bambinesco.

Pesci

La Pesci deve essere trattata con i guanti, in quanto è estremamente sensibile e fragile. Se trattata bene, ricambia con un’affidabilità e una maturità molto apprezzabile ma se messa in discussione o se semplicemente non è soddisfatta di qualcosa è a tratti realmente difficile avere a che fare con lei: tende a “chiudersi a riccio” e non far trapelare cosa c’è che non va a lungo.