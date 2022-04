A cosa serve l’alga spirulina? Ecco la verità

L’alga spirulina forse ti è stata consigliata di recente da qualche tuo amico, o dal medico o dal nutrizionista. Se non sai esattamente a cosa serve questa pianta, e quali sono le sue proprietà benefiche, in questo articolo potrai sicuramente scoprirne di più.

Spirulina ULTRA in offerta lancio SOLO OGGI

Dimagrire non è mai stato così semplice: prodotto al 100% naturale a base di Spirulina e Gymnema. Ora in offerta speciale: spedizione gratuita, pagamento alla consegna e prezzo incredibile.

CLICCA QUI

L’alga spirulina è uno degli integratori maggiormente consigliato, di recente, per aiutare una serie di funzioni del nostro corpo che spesso vengono sostenute da medicinali. La Spirulina è però un prodotto naturale al 100% e – lì dove ben lavorata e ben utilizzata – può sostenere il nostro organismo con pochissime controindicazioni.

A cosa serve l’alga Spirulina?

L’alga spirulina è utile innanzitutto ad apportare un discreto quantitativo di proteine alternative in diete vegetariane e vegane. Non può essere considerata l’unica fonte di proteine, ma può in una certa misura limitare il peso dell’assenza di quelle di provenienza animale.

Queste proteine forniscono anche buona dose di ferro, di una qualità specifica più digeribile, quindi benefica per chi necessita di un’integrazione di ferritina ma corre il rischio di sviluppare gli effetti collaterali ad essa relativi.

Serve assolutamente come tonico e ricostituente, grazie alle sue caratteristiche antiossidanti. È così performante in questa caratteristica, che può fornire protezione da stress ossidativi e dalla sovraesposizione ai raggi ultravioletti. Sono le vitamine del gruppo ACE e a quelle del gruppo B a svolgere questa importante funzione.

L’alga spirulina sostiene le difese naturali del nostro corpo, rinforzando il sistema immunitario: attraverso le sue sostanze aiuta la formazione di guaine mieliniche che rivestono i nervi. Può apportare energia ulteriore in caso di convalescenza, degenze o astenia grazie al suo alto apporto di vitamine e sali minerali.

Tutto quanto abbiamo detto la rende utile per aumentare l’energia, sia di chi svolge lavori mentali sia per chi fa dello stress fisico – come gli sportivi – il proprio modo di lavorare.

Spirulina: quando fare attenzione alle controindicazioni

Nonostante sia estremamente benefica, e serva a così tante cose, ci sono dei casi in cui può non essere la scelta migliore introdurre la spirulina nella propria dieta. È per esempio bene evitarla se si è in stato di gravidanza o di allattamento.

Casi molto delicati sono quelli di persone che hanno problemi di tiroide, che soffrono di malattie autoimmuni o di calcoli ai reni, o di gotta. La spirulina va poi evitata da pazienti che già effettuano trattamenti anticoagulanti.

Al di là di queste controindicazioni, la miglior precauzione che si possa prendere è quella di assumere spirulina di provenienza certificata e biologica, in modo da eliminare ogni rischio di contaminazione da inquinanti del proprio prodotto. La presenza di sostanze pericolose nella spirulina – che per sue caratteristiche tende ad assorbire i metalli pesanti – può indurre nausea, vomito e diarrea.

Perché usare Spirulina Ultra?

Spirulina Ultra è un integratore a base di Spirulina, con Gymnena e Fosfato di Calcio, che brucia il grasso in eccesso, velocizza il metabolismo, riduce il senso di fame e depura fegato ed intestino. La sua formulazione rafforza gli effetti della spirulina grazie all’interazione con gli altri due componenti.

L’offerta di lancio con quattro confezioni di compresse al prezzo di una ti consente di partire con un trattamento completo ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Il prodotto è stato notificato al Ministero della Salute e prevede anche la formula “Soddisfatti o rimborsati”.