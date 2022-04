Tanti uomini tendono a stressarsi oltremodo, in maniera anche piuttosto evidente e giustificabile, ma per ogni personalità maschile che manifesta questa natura, ne esiste almeno un’altra che al contrario appare quasi sempre in controllo, rilassata al punto da essere praticamente impossibile da “smuovere” emotivamente. Anche se è un tratto positivo, questo modo di fare può al contrario far innervosire chi ha loro intorno. Alcuni profili caratteriali di questo tipo sembrano essere particolarmente compatibili ad altrettanti segni zodiacali. Quali sono gli uomini più rilassati dello zodiaco?

Gli uomini più rilassati dello zodiaco: ecco la classifica!

Capricorno

Apparentemente fuori luogo in classifica, visto che almeno in apparenza risulta essere super sensibile. In realtà l’uomo Capricorno fa parte della categoria di persone “can che abbaia non morde” e manifesta atteggiamenti intolleranti o comunque emotivamente impattanti sopratutto a scopo “dimostrativo”. E’ in realtà dotato di una calma olimpica ed è impossibile o quasi farlo innervosire.

Vergine

Ogni tanto “sfuria”, ma si tratta di un modo di fare che non ama particolarmente. Al contrario, è sempre per la linea di dialogo e anche se ha a che fare con personalità molto diverse dalla propria. L’autocontrollo è uno dei suoi strumenti più raffinati ed utilizzati, ecco perchè è la “spalla perfetta” quando c’è da litigare.

Bilancia

Sembrano sempre in controllo ed in molti casi la realtà non è così diversa dall’apparenza: l’uomo Bilancia è dotato di calma quasi zen, dote che sembra essere acquisita naturalmente più che “imparata”. Se riuscirete a far arrabbiare un Bilancia, vorrà dire che ci avete messo molto impegno.