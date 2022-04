La serietà per molti è sinonimo di intransigenza e inflessibilità: si tratta di un atteggiamento a volte legato alla testardaggine e che è correlata in maniera adecisamente importante alla precisione. Chi è rigoroso solitamente lo è in praticamente ogni ambito, e non lascia nulla di intentato. Sono “severi” su tutto. Come per tutti i modi di interpretare qualcosa, opportunamente gestito, l’essere rigoroso è indubbiamente positivo perchè sintomo di coerenza e “schiena dritta”. Esagerando però si da l’impressione di essere eccessivamente inflessibili, come i segni che vedremo di seguito, indubbiamente i più rigorosi.

I segni più rigorosi dello zodiaco sono questi 3. Ecco quali

Ariete

A loro niente sfugge, non essendo praticamente mai approssimativi: indifferentemente dal contesto, sono fortemente competitivi e sopratutto nell’ambito delle relazioni interpersonali, rappresentano coloro che non lasciano perdere anche una minima sbavatura, o atteggiamento infantile e poco serio.

Scorpione

Sono intransigenti sopratutto verso gli altri, visto che tendono ad essere piuttosto “libertini” verso loro stessi: hanno aspettative estremamente alte in tutti i contesti perchè solo tenendo alta l’asticella delle aspettative, secondo loro, è possibile ottenere risultati di rilievo. Anche per questo motivo, non conviene mai contraddirli e provare a scappare dalle proprie responsabilità.

Vergine

Calmi in apparenza, sono duri e inflessibili come un magistrato scafato e dotato di tempra: a “loro non la si fa”, sopratutto per una questione legata al rispetto ed al principio puro e semplice. Lasciar soprassedere anche sulle piccole cose per i nati sotto questo segno rappresenta sintomo di profonda debolezza. Va detto che sono anche estremamente coerenti in tutto questo.