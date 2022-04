In contrapposzione a delle vere “teste di legno”, vi è una percentuale non trascurabile di personalità che sembrano al contrario particolarmente ricettive e abili a comprendere ed apprendere nuovi concetti. Chi impara in fretta riesce inevitabilmente a ritagliarsi un ruolo di rilievo in tutti i contesti che vive, ma non si tratta “solo” di una capacità correlata all’intelletto, ma subentrano una serie di fattori molto vari. Lo zodiaco “ci viene in soccorso” come spesso accade e può aiutarci a comprendere quali sono i segni zodiacali che imparano subito.

I segni zodiacali che imparano subito! Quali sono?

Pesci

Eccellenti osservatori e personalità estremamente curiose, i nati sotto il segno dei Pesci sono anche profondamente empatici, ma non per questo estranei ai contesti pratici. Al contrario, apprendono molto rapidamente le peculiarità di ogni ambito anche se a volte difettano nel metterle in pratica. Conviene comunque avere sempre un Pesci in “squadra”, o comunque dalla propria parte.

Vergine

Di fatto “vive” per apprendere nuovi concetti e idee. La loro mente è sempre ricettiva anch se i nati sotto il segno della Vergine tendono ad essere un po’ troppo “fissati” con questo concetto. Chiunque non intraprenda lo stesso modus operandi solitamente viene esortato dai Verginee in modo importante.

Sagittario

E’ la curisità a “farli uscire fuori”. Fin da piccolissimi dimostrano di avere una mente non fertile, di più: è letteralmente impossibile quantificare la “fame” di conoscenza di Sagittario. Sono abbastanza distaccati tuttavia da non farsi “contagiare” da pensieri anche non esattamente positivi. Insomma una personlalità matura che apprende subito.