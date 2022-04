La musica è una delle “scoperte” culturali di maggior rilievo della storia umana, nonchè una delle forme più arcaiche ma allo stesso tempo attuali di esprimere un concetto, un messaggio o un umore. Lo sterminato mondo della musica riesce a soddisfare tutti i palati e anche se il numero note è limitato, solo la creatività umana può sostanzialmente provare a porre un limite. Alcune personalità nascono con un determinato talento relativo alla musica, e più specificamente al ritmo: alcune culture sembrano avere il ritmo nel sangue, anche se si tratta sopratutto di stereotipi un po’ passati di moda. Ma esistono alcuni segni più predisposti verso il ritmo? Scopriamolo!

I segni zodiacali con il ritmo nel sangue! Ecco quali sono

Gemelli

E’ un segno che tende a sentirsi spesso poco apprezzato o comunque non compreso a fondo. Per questo motivo, si esaltano nell’arte nella sua forma più spontanea e genuina: in maniera quasi insospettabile, hanno un ritmo incredibilmente travolgente ma che evidenziano solo quando sono a loro agio.

Vergine

La tecnica applicata ad un contesto tendenzialmente legato al talento e all’impulso come il ritmo: Vergine riesce ad essere “ritmato” anche quando lavora e interpreta il ritmo come la “base” della propria vita. Anche se interpretano la musica come un hobby, per loro è una cosa seria.

Pesci

Un altro segno che si sente incompreso, e spesso lo è per davvero. Sono spesso dotati di un talento sensibile al ritmo, che spesso li porta a “spiccare” se messi nelle giuste condizioni. Per loro la musica è una grande valvola di sfogo ma serve anche per evidenziare le loro enormi capacità mentali.