A volte compriamo degli alimenti con dei bellissimi barattoli di vetro che vorremmo tanto tenere e riutilizzare, ma c’è sempre la scritta che li rovina. I barattoli possono trasformarsi in graziosi elementi di arredo, come portapenne, vasetti per fiori oppure dei semplici porta oggetti. Cerchiamo quindi, di staccare le etichette per rendere più bello il nostro barattolo ma rimangono sempre i residui di colla o carta attaccati. Oggi vedremo come togliere quell’insopportabile scritta senza lasciare il segno.

Incredibile, ecco come togliere le etichette dai barattoli senza lasciare il segno

Per prima cosa dobbiamo bagnare completamente l’etichetta con un composto fatto di acqua e aceto. Ricoprirla poi con olio di semi e lasciarlo così per tutta la notte. Il mattino seguente l’etichetta verrà via subito. Se non dovesse essere così o ci sono ancora dei piccioli residui, aggiungere un altro po’ di olio e aspettare qualche altra cosa. Sicuramente, dopo poche ore, l’etichetta andrà tutta via.

I barattoli poi devono essere lavati normalmente con acqua e sapone per i piatti. Se avete intenzione di utilizzarli per il cibo, devono essere prima sterilizzati. Per sterilizzarli, mettete sul fondo di una pentola uni strofinaccio, posizionate i barattoli sopra e riempitela di acqua fino a ricoprire i barattoli. Fateli poi bollire per 15 minuti.

Un altro metodo, se non si possiede l’aceto é usare il sapone per i piatti. In una bacinella mettete i barattoli con acqua bollente, aggiungete poi il sapone e aspettate 15/30 minuti. Dopodiché staccate l’etichetta e con una spugna togliere i residui di colla.

Se non si vogliono i due metodi precedenti, si può cercare di togliere le etichette anche solo con il calore. Facendo bollire i barattoli in una pentola piena d’acqua, dopo 15-20 minuti, il calore tenderà a sciogliere la colla e quindi a staccare l’etichetta. Ovviamente, i barattoli saranno molto caldi quindi attenti a non scottarvi.