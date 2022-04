Le unghie si spezzano? Ecco perchè e cosa fare immediatamente

Le unghie di mani e piedi sono costituite da strati diversi di una proteina particolarmente dura chiamata cheratina.

L’aspetto delle unghie, è importante per capire il nostro stato di salute.

Un’unghia sana ha una superficie liscia, lucida, uniforme, rosata, elastica e resistente e indica una buona condizione di salute. Quando invece si presenta pallida, fragile, si sfalda e compaiono delle righe verticali, significa che non è in salute.

Le unghie si spezzano? Ecco perchè

Il cambiamento della struttura, della forma e del colore può dipendere da molti fattori, ad esempio dalla disidratazione e da cattive abitudini. Inoltre, le unghie si indeboliscono anche quando al nostro corpo mancano cheratina, vitamine A, B6, E, selenio, irame, calcio e il ferro. Anche quando mancano i globuli rossi non riescono a trasportare abbastanza ossigeno fino alle unghie, che quindi diventano più fragili, sottili, molli, opache e si spezzano facilmente.

Come cercare di risolvere il problema

Per cercare di risolvere questo problema, innanzitutto dobbiamo bere almeno 2 litri di acqua al giorno, consumare cibi sani, usare creme protettive e nutrienti per le mani, praticare la manicure con cura e con utensili adeguati.

Si deve usare uno smalto di buona qualità con una base protettiva o uno smalto indurente, evitando però prodotti con toluene sulfonamide o formaldeide. Queste sostanze chimiche, infatti, possono causare rossore o irritazione della pelle. Per togliere lo smalto, si devono utilizzare solventi privi di acetone, perché secca le unghie.

Inoltre, bisogna evitare prodotti aggressivi per la pulizia della casa e proteggere le mani durante i lavori domestici.

Le unghie non vanno mangiate e non bisogna strapparsi le pellicine.

Sono consigliati anche massaggi con olio di mandorle prima di andare a dormire e coprirle con guanti di cotone. Inoltre per fortificare le unghie si possono assumere anche integratori alimentari, ad esempio come l’integratore di biotina che è in grado di aumentare lo spessore delle unghie.