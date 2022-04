Il Bitcoin è una moneta virtuale creata nel 2009 creata da Satoshi Nakamoto. Questa moneta virtuale non ha dietro una Banca centrale che distribuisce la moneta ma si basa su due principi: un network di nodi che la gestiscono in modalità distribuita, peer-to-peer e l’uso di una buona crittografia per validare e rendere sicure le transazioni.

Per poter acquistare Bitcoin bisogna avere un portafoglio virtuale. Ci si deve collegare a vari siti che scambiano la criptovaluta cambio di denaro, con pagamenti attraverso bonifico o carte ricaricabili.

Quanto varrà bitcoin domani? Ecco la previsione sconvolgente

Fare previsioni sull’andamento di questa moneta non è affatto semplice, visto che si tratta di una criptovaluta che ha molta volatilità, che può portare a rapidi crolli nel prezzo ma anche improvvise impennate.

Oltre a tener conto dell’ andamento della criptovaluta dobbiamo prendere in considerazione anche fattori esterni che potrebbero influenzare il suo valore.



Ad esempio dobbiamo prendere in considerazione l’aggiunta o la rimozione del Bitcoin come metodo di pagamento. Infatti questo porterà ad un aumento del valore stesso della moneta. Al contrario se c’è la rimozione, il valore potrebbe scendere.

Uno stato potrebbe decidere di riconoscere il Bitcoin come una moneta legale, questo farebbe aumentare il suo valore. Al momento il Bitcoin è considerata una moneta legale solo a El Salvador. Il governo cinese ha proibito alle banche di usare questa criptovaluta per i loro scambi, per prevenire i rischi di riciclaggio di denaro e difendere la stabilità finanziaria.

Bisogna considerare anche i fattori energetici e ambientali. Produrre Bitcoin è molto dispendioso. In base a dove si sposterà ora la produzione di Bitcoin o dove verrà bloccata inciderà sul prezzo finale e sulle oscillazioni.

Bisogna ovviamente, considerare anche quello che sta succedendo in questi giorni tra Ucraina e Russia.

Le previsioni per domani sul Bitcoin prevedono un valore pari a 36478 euro a moneta: la previsione al ribasso è di 39031 euro e al ribasso di 33925.