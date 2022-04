Ci è capitato che qualche parente ci regalasse delle vecchie sterline, che magari per noi non hanno nessun valore. In realtà, se possiedi una determinata sterlina d’oro, può valere tanto.

Esistono sterline vecchio conio o nuovo conio, le seconde valgono circa 20 euro in più. Sicuramente, anche lo stato di conservazione della moneta è importante. Le sterline d’oro più antiche sono quelle che sono state emesse prima del 1957.

Ovviamente il prezzo della Gold Sovereign dipende dalla quantità di oro che si trova all’interno della moneta, e non dalla sua antichità. La quotazione dell’oro viene stabilita due volte al giorno dal London Bullion Market.

Questa vecchia sterlina vale una fortuna: ecco quale

Sovrana o Gold Sovereign è il nome di una moneta d’oro inglese emessa per la prima volta nel 1489 da Enrico VII. Il nome “sovereign” deriva da ritratto impresso moneta, rappresentava infatti il re di faccia seduto in trono, mentre al rovescio era rappresentato lo stemma reale con la rosa dei Tudor. In Italia è comunemente indicata col nome di Sterlina d’Oro.

La coniazione della sovrana fu interrotta dopo il 1604, sostituita prima dalla Unite, poi dal Laurel, ed infine dalla Ghinea. La produzione della sovrana iniziò di nuovo nel 1817, e il nuovo rovescio era quello con San Giorgio che uccide il drago, inciso da Benedetto Pistrucci.

Quando le sterline si rovinavano, venivano ritirate dalla banca di Londra. Restavano in circolazione per circa 15 anni per poi essere ritirate. È quindi una moneta molto rara da trovare. Si è stimato che solo l’1% di tutte le sovrane d’oro che sono state coniate, siano ancora in condizione da poter essere collezionate.

Attualmente il valore dell’oro è di circa 36€ al grammo. Dal momento che la Sterlina d’Oro è composta da oro puro al 96% ed ha un peso netto di 15,6 grammi, questa sterlina vale circa 560 Euro.