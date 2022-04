Dieci accessori che non possono mancare dalla tua piscina: ecco la classifica

La piscina in giardino è il sogno di tutti. In estate, soprattutto quando fa troppo caldo, avere una piscina è una salvezza per non morire di caldo.

Ma quali sono gli accessori indispensabili per avere un ottima piscina? Vediamoli insieme

Copertura

Per prima via serve una buona copertura che servirà per proteggere l’acqua dalle foglie o dagli insetti. Se è una piscina che non si smonta, è importante la copertura per evitare che gli agenti atmosferici possano intaccarne la struttura rendendola definitivamente inutilizzabile. Oltre ai teli manuali, cioè quelli classici, esistono anche coperture telescopiche o persino elettriche.

Robot

È indispensabile per l’igiene della piscina anche un robot per pulire il fondo.

Questo strumento aspirerà tutti i depositi che si accumulano sul fondo, lasciando l’acqua pulita e pronta all’uso.

Retino

Per la pulizia in superficie invece è utile il retino per raccogli foglie e animali che galleggiano. Da tenere sempre a portata di mano, per mantenere l’acqua pulita e garantire la sicurezza di tutti i bagnanti.

Dosatore di cloro

Per non far proliferare le alghe e i batteri in piscina ci deve essere sempre la giusta concentrazione di Cloro che svolge un’azione disinfettante. Quindi è importante avere un dosatore di cloro per scioglierne nell’acqua la giusta quantità. Il cloro in quantità eccessive può essere pericoloso, la sua concentrazione dovrà essere compresa tra 1 e 2 ppm.

Kit per misurare il pH è il cloro

Come abbiamo detto prima una quantità eccessiva di cloro può essere pericolosa quindi esistono dei kit appositi per misurare il pH e il cloro. È un accessorio utile per determinare il pH e il contenuto di cloro che deve essere compreso tra 1 e 2 ppm.

Doccia esterna

Se entrare in casa bagnati e sporchi di cloro non è un’opzione si può installare una doccia vicino alla piscina così da potersi lavare e asciugare prima di entrare in casa.

Giochi gonfiabili

Per divertirsi e rilassarsi sarebbe bello anche acquistare dei giochi gonfiabili, come palloni, lettini, salvagenti, così da rendere l’atmosfera anche più allegra.

Stereo senza fili

È utile anche lo stereo senza fili, così da ascoltare la musica senza preoccuparsi di bagnare i fili e prendere la corrente.

Sdraio

Per chi ha più spazio sono consigliate anche le sdraio per prendere il sole e rilassarsi bevendo o mangiando qualcosa.

Ombrellone

È utile anche avere un ombrellone vicino, soprattutto se ci sono bambini piccoli, per proteggerli dai raggi solari più forti.