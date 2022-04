Gli scansafatiche non sono dei semplici pigri, quanto piuttosto individui che anche con una certa abilità, fanno esattamente quello che dice questa parola: evitano qualsiasi tipo di sforzo, indifferentemente dal contesto. Sono generalmente meno “tollerati” rispetto ai pigri perchè vi è una sorta di volontà di ingannare gli altri e non assumersi completamente le responsabilità delle proprie azioni e sopratutto delle mancate azioni. Provare a concepire cosa renda una personalità più o meno scansafatiche è difficile ma lo zodiaco come spesso accade ci viene in “aiuto”: quali sono i segni più fannulloni.

Ecco i 3 segni più fannulloni dello zodiaco. C’è anche il tuo?

Pesci

Non è tra i principali segni pigri ma al contempo è uno dei più fannulloni. Può sembrare strano ma non è così, visto che lavora moltissimo di “testa” piuttosto che di “braccia”. Per questo motivo da sempre l’impressione di essere uno scansafatiche. E’ infatti molto più semplice “far caso” a chi si rimbocca le maniche fisicamente parlando.

Leone

E’ un abile “simulatore” quando si tratta di sforzarsi, trattandosi di un profilo caratteriale molto accentratore. Faticare tanto non sembra far bene alla loro psiche ma anche al loro fisico. Quando possono, si esentano dalle proprie responsabilità con una naturalezza ed una facilità quasi spiazzante.

Toro

Un altro segno che fa agire la propria mente più del corpo. Però rispetto a Pesci sono decisamente più “strategici”. Abilmente scelgono di delegare agli altri le mansioni più noiose e faticose e ciò comporta solitamente la nascita di dissidi e veri e propri litigi per questo motivo.