Nel complesso e diversificato mondo maschile, non possono mancare coloro che non “prestano” la loro fiducia così facilmente ed anche quando ciò avviene, restano sempre un po’ paranoici: questi uomini sono noti per essere sospettosi, sempre un po’ sull’attenti e sul “chi va là”, quando non addirittura paranoici. Le motivazioni che li portano a fidarsi completamente delle persone e dei contesti che li circondano sono indiscutibilmente parecchie e non tutte giustificate: ecco perchè lo zodiaco può aiutarci a “far luce” sia sulle motivazioni che sulle personalità effettivamente più paranoiche del mondo maschile.

Gli uomini più paranoici dello zodiaco, indovina quali sono!

Scorpione

Un segno umanista, che almeno in apparenza tende a dare fiducia, ma che oltre a non “perdonare” eventuali tradimenti o cambi di opinione. Tuttavia sono anche piuttosto consapevoli della natura degli esseri umani e per evitare di avere brutte sorprese, sono sempre un po’ paranoici, anche se provano in tutti i modi a non farlo capire agli altri.

Sagittario

E’ un profilo estremamente sensibile e forte allo stesso tempo. Un po’ per natura un po’ per le varie esperienze comprende abbastanza rapidament quando c’è da fidarsi e quando invece conviene andare con i “piedi di piombo”. Tuttavia le esperienze negative lo rendono a partire dall’adolescenza meno fiducioso rispetto a tanti altri segni.

Vergine

Altro profilo caratteriale che dall’infanzia non vuole avere brutte sorprese e ciò lo porta ad elargire con molta difficoltà la fiducia. Anche quando questo avviene lo spirito “pessimistico” dell’uomo Vergine lo porta a vedere rischi, tradimenti e altre cose non assolutamente gradevoli anche dove non ce ne sono.