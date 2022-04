La dieta del riso è tra le diete, oltre a quella mediterranea, più utilizzate per perdere peso. Ma funziona davvero?

La dieta del riso funziona davvero? attenzione, ecco la verità

Prima di parlare di questa dieta, vi consigliamo sempre di chiedere al medico.

Questa dieta si basa su due fattori: il primo è ul cereale che sazia molto ed è adatto a chi mangia velocemente, il secondo fattore è il ridotto apporto calorico e l’alta percentuale di nutrienti. Il riso quindi è un alimento ad alto potere dimagrante e inoltre, attiva l’azione di pulizia grazie all’amido che contiene.

Si può seguire anche la dieta con il riso integrale che è ricco di antiossidanti e fibre che eliminano i gonfiori intestinali e aiutano a levigare la pancia.

Cosa mangiare oltre al riso

La dieta del riso funziona solo se si aggiungono alimenti specifici che aiutano a dimagrire. È importante fare uso di verdure che sono ricchi di sostanze nutritive.

Le migliori verdure sono quelle a foglia verde come insalata, zucchine, broccoli e carciofi che uniscono al potere disintossicante del riso l’effetto drenante. Nella dieta devono essere presenti anche le proteine, però è meglio scegliere alimenti con un alto tasso di digeribilità. Anche la frutta è importante, per spuntini, per evitare attacchi di fame prima dei pasti più importanti.

La dieta del riso permette di dimagrire velocemente grazie alla sua azione detox che eliminare tutte le scorie latenti nell’intestino e ristabilire l’equilibrio.

È una dieta che non si può fare per lunghi periodi e oltre al riso ci devono essere per forza altri alimenti per compensare. Perdere troppi chili velocemente non è mai buono.

In conclusione, possiamo dire che questo tipo di alimentazione funziona veramente ed è un ottimo metodo per cercare di dimagrire in fretta.

Controindicazioni

Non tutti però possono seguire questa dieta. La dieta del riso è infatti sconsigliata per chi deve perdere tanti chili dato che quando si smette questa dieta si potrebbe tornare al peso di prima.