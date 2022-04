La sensibilità è un concetto piuttosto ampio, e può essere interpretato sia come segno di debolezza che di forza: dipende dalla personalità ma anche dal contesto, e quello femminile è indubbiamente molto diversificato e complesso da capire, anche per ammissione stessa di molte donne. In genere si fa riferimento a chi comprendere a fondo i sentimenti umani ma anche quelli relativi alle situazioni, anche se in alcuni casi ciò provoca reazioni eccessive, sia positive che (sopratutto) negative. E’ difficile dire “cosa renda sensibile” una specifica donna, ma in questa mini classifica abbiamo identificato 3 donne considerabili più sensibili dello zodiaco.

Le 3 donne più sensibili dello zodiaco, le conosci?

Scorpione

Sono legate a doppio filo alla propria personalità diversificata: da una parte molto forti ma anche sensibili, ma questi due tratti spesso tendono ad incrociarsi. Fanno tanto “le dure” ma molto spesso rappresenta un sistema “difensivo” per provare a celare una sensibilità che tuttavia non è assolutamente un difetto, anzi, le rende molto affabili e perfette “complici” e amiche.

Bilancia

Sono estremamente empatiche e per questo evitano di sbilanciarsi (appunto), perchè tendono a somatizzare in maniera importante le cose che accadono attorno a loro, sopratutto quelle negative. Spesso si chiudono un po’ in loro stesse quando troppe cose accadono e ciò le porta a non essere comprese a fondo.

Cancro

La donna Cancro è quella che sviluppa continuamente problemi anche inutili, frutto di insicurezze ed eccessivo grado di sensibilità verso le problematiche. Sono a tratti riesce effettivamente a reagire ed a dimostrare di che pasta è fatta ma in genere questo accade abbastanza di rado.