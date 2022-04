Le piante di Maggio da tenere sul balcone: cinque idee incredibili

Le piante di maggio fiorite preannunciano l’estate e ci fanno ritrovare le energie assopite dalla stagione invernale. Grazie alla loro travolgente esplosione di colori ci catturano e ci lasciano meravigliati. Magari il tempo primaverile non è dei più clementi, perché fa ancora freddo ed è piuttosto piovoso, però le piante di maggio se ne fregano e ci sollevano.

Ma quale tipo di piante sono quelle che vediamo ai lati della strada quando distrattamente corriamo in macchina? Si tratta di glicine, anemoni, iris, lillà, tulipani, rose e molte altre. Alcune piante fioriscono prima, altre se ne stanno rintanate in attesa di un maggior calore. Alcune dovrebbero rispondere al richiamo della primavera ma disobbediscono perché non si sentono ancora pronte.

In ogni caso, maggio è un mese spettacolare da un punto di vista delle fioriture e dà il suo massimo quando la primavera se ne sta andando lasciando spazio a una nuova stagione, maggiormente vibrante.

Piante di maggio

Forse il fiore più rappresentativo nel mese di maggio è la rosa. I roseti iniziano a pullulare di api e i petali si dischiudono al tocco del sole per poi timidamente ritirarsi la sera. Esistono tantissime varietà di rose, molte delle quali hanno dei tempi di fioritura differenti, ma la maggior parte si manifestano a maggio.

I tulipani sono nella fase finale di fioritura. Il vero mese del tulipano è aprile ma a causa delle temperatura questo fiore sta puntando la fioritura sempre più verso l’inizio di maggio. I loro gambi lunghi non sono un gran supporto al fiore nei momenti di pioggia intensa e quindi rischiano di rovinarsi presto, perdendo così il loro portentoso aprirsi.

Gli iris sono le piante di maggio che spesso si regalano per la loro profumazione intensa capace di inebriare tutti gli ambienti della casa. La loro particolarità è quella di possedere tutte le tonalità dell’arcobaleno e quindi possono essere assemblati assieme i fiori così da creare una composizione mirabolante e suggestiva.

Tra le piante di maggio più spettacolari c’è il lillà: un arbusto che può raggiungere i tre metri di altezza. Data la sua espansione in grappoli i fiori danno un tocco scenografico a qualsiasi giardino. Per questo motivo sono molto apprezzati e spesso piantati in prossimità delle finestre: per far entrare il loro dolce aroma anche all’interno delle case.

Gli anemoni si raccolgono in vasi e spesso vengono messi sui balconi perché danno un tocco colorato e un punto luce invidiabile. Vantano una certa resistenza ai sbalzi di temperatura per cui non dobbiamo preoccuparci di tenere le piante all’esterno. La fioritura è piuttosto lunga e non richiede particolari attenzioni, solo un’innaffiatura regolare.

Il glicine è una pianta rampicante sfruttata nei pergolati, nelle ringhiere, negli archi e si sviluppa in modo piuttosto selvaggio, tanto che alcune persone la considerano una pianta infestante. In realtà, il suo aspetto e la sua profumazione sono talmente invitanti che è diventata una degli ospiti più desiderati nei nostri giardini. È impossibile non ammirare il glicine ma facciamo sempre attenzione alla strada quando guidiamo!