Statisticamente quasi tutti prima o poi diventiamo genitori, anche se come facilmente immaginabile non tutti intendiamo questo “mestiere” nella stessa maniera, anche perchè non tutti siamo naturalmente portati a diventare madre o padre. Tendiamo ad associare sopratutto la donna ad una naturale attutidine materna, basti pensare all’istinto materno, ma anche tanti uomini fin da giovanissimi crescono con l’intenzione di diventare genitore, e con l’obiettivo di farlo al meglio. Lo zodiaco può aiutarci a identificare queste personalità nient’affatto rare. Quali sono i migliori papà dello zodiaco?

Quali sono i migliori “papà” dello zodiaco? Scoprilo!

Gemelli

Responsabile ma anche alla mano, è il padre “equilibrato”. Spesso capita che l’uomo di questo segno non risulti essere esattamente entusiasta dell’idea di diventare genitore, ma in pochissimo tempo cambia idea. Nonostante l’uomo Gemelli non risulti essere quello più tranquillo ed equilibrato le “vesti” di genitore riescono a responsabilizzarlo non poco.

Toro

Non il più presente “fisicamente” ma quello che risulta esserci quando c’è realmente bisogno. La genitorialità rende l’uomo Toro molto più paziente nonchè un eccellente ascoltatore, in grado di mettere in discussione le proprie convinzioni anche radicate pur di venire incontro alla propria progenie. E’ il papà che si sacrifica maggiormente ma non vizia i propri figli, nella maggior parte dei casi.

Pesci

E’ un segno buono, compassionevole e comprensivo, che non prova necessariamente a “paragonarsi” con i propri figli perchè ne comprende l’inutilità e il potenziale danno. E’ un profilo empatico e resta tale anche da genitore, ma al contempo non è assolutamente limitante o considerabile un genitore sprovveduto, anzi.