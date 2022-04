Spirulina, Aloe o Piperina per dimagrire? Ecco cosa è meglio secondo l’esperto di benessere

Per la nostra prossima dieta dimagrante chi scegliamo come alleato: la Spirulina, l’Aloe e o la Piperina? Una scelta che deve essere ben ponderata e che dobbiamo fare in base ai risultati che vogliamo ottenere. Stiamo comunque parlando di tre integratori naturali senza controindicazioni e quindi, volendo, potremmo decidere di consumare tutti e tre per un veloce effetto booster.

La Spirulina, l’Aloe e la Piperita possono essere definite sorelle perché tutte e tre combattono contro il grasso cutaneo e cercano di mantenere il peso forma ideale. Oltre a ciò, ognuna di queste piante svolge efficacemente altre azioni che servono a rinvigorire e nutrire il nostro organismo regalandogli gli elementi in cui scarseggiamo e necessitiamo.

Differenza fra Spirulina, Aloe e Piperina

La Spirulina è un’alga dai forti poteri stimolanti: accelera il metabolismo evitando così che il grasso si depositi nell’organismo. Possiede inoltre vitamine, minerali, amminoacidi e proteine che donano una sferzata di energia a tutto il corpo e aiuta la mente a mantenersi concentrata e attiva. È un toccasana anche per la circolazione sanguigna grazie alla presenza di un enzima che rilassa le arterie e riduce la pressione arteriosa.

L’Aloe è un depuratore naturale: la sua funzione principale è quella di ripulire l’organismo da tutte le scorie accumulate sotto forma di depositi. Questi magazzini interni non sono altro che il grasso cutaneo e la cellulite presente nella donna. Grazie a una pulizia profonda e alla stimolazione dell’intestino, il corpo velocizza il processo digestivo ed espelle più facilmente gli elementi inutili e superflui.

La Piperina è una varietà di menta, una pianta selvatica che cresce libera e in quantità elevata nel nostro territorio. La possiamo trovare durante le nostre passeggiate in campagna e se assunta ha un forte valore nutritivo e stimolante. La Piperita svolge l’importante funzione di stimolare la digestione ma l’aspetto più interessante è quello di aumentare la biodisponibilità della curcumina, il betacarotene e il coenzima Q10. Un complesso di sostanze capace di ringiovanire anche una mummia egizia!

