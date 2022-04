Anche se i “peccati di gola” sono sempre più diffusi, sopratutto in un contesto di benessere e culturalmente ricco di pietanze molto diversificate, mangiare non è semplicemente “riempire lo stomaco” ma nella maggior parte dei casi ha un ruolo fondamentale per il nostro umore. La diversità dei cibi riesce ad adattarsi ad ogni personalità, ma accade anche il contrario: “siamo ciò che mangiamo” è un detto molto antico ma piuttosto veritierio. Non tutti sono “golosi” nello stesso modo. c’è chi ama le “abbuffate”, chi apprezza il gusto dei cibi in maniera molto più raffinata. Ecco i segni più golosi dello zodiaco.

Conosci i segni zodiacali più golosi dello zodiaco? Eccoli!

Sagittario

Il cibo li fa ritornare bambini e rappresenta un “porto sicuro” dal punto di vista emotivo. Sagittario non mangia per “riempirsi la pancia” e da questo punto di vista è uno abbastanza attento a cosa mangia. Però si concede dei peccati di gola piuttosto frequenti, che solitamente sono costellati da rimpianti continui.

Leone

Non è un amante della cucina gourmet, preferisce solitamente cibi caratteristici, come quelli regionali e “popolari”. Ma non per questo è un fruitore del cibo spazzatura, anzi è molto legato alla cucina tradizionale, pur non disdegnando quella etnica. Insomma, l’importante per Leone è mangiare, anche in virtù di un aspetto “sociale” che prende in grande considerazione.

Capricorno

Il cibo per loro è sempre un’esperienza e solitamente i nati sotto questo segno non sono assolutamente schizzinosi, anzi sono incuriositi dalle pietanze anche molto complesse. Sono delle buone forchette indifferentemente dal contesto, amano gli “agglomerati” di cibo, si appassionato alle sagre e altre manifestazioni tipiche.