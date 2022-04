La mamma è sempre la mamma, una delle “testimonianze” più conosciute del nostro paese che identifica perfettamente il legame che in tantissimi, sopratutto gli uomini, hanno verso la propria genitrice. Le motivazioni sono indubbiamente biologiche ma anche legate a tantissimi fattori. Ciò che causa un po’ di imbarazzo e frustrazione sopratutto da parte di moglie e fidanzate è un atteggiamento eccessivamente legato sia ad una dipendenza verso la madre del soggetto, ma che denota anche un certo grado di immaturità e volontà di non “staccarsi” dall’ala protettiva e dal controllo della mamma. Quali sono i più grandi “mammoni” dello zodiaco?

Gli uomini “mammoni” dello zodiaco, sai quali sono?

Leone

Non fa segreto di essere un profilo estremamente legato ai valori familiari, ma l’uomo Leone è un vero mammone, in quanto raramente riesce ad essere totalmente indipendente nelle decisioni. Rispetto ad altri segni la “colpa” in questo caso è molto più sua che della madre: hanno costantemente bisogno di conferme e solitamente è proprio lei, anche inconsapevolmente, a darle.

Cancro

Apparentemente molto maturi nei rapporti sociali ma in realtà costantemente quasi ossessionati dall’idea di rendere felici i propri cari: i genitori, e sopratutto la madre è uno dei principali obiettivi. Qualsiasi cosa di positivo si trova a fare, l’uomo Cancro decide di portarla a conclusione anche per soddisfare la mamma, che riesce ad influenzarlo in maniera spesso eccessiva.

Sagittario

E’ probabilmente il “mammone” più estremo, che è così abituato a chiedere conferme e approvazione alla propria madre da esserne dipendente a tutti gli effetti. E’ realmente molto complicato per quest’uomo, anche in età avanzata, di “staccarsi” dalla madre, e ciò provoca problemi anche piuttosto seri nell’ambito delle relazioni sentimentali. La partner di turno infatti deve costantemente rivaleggiare con la madre del compagno, un confronto per forza di cose non equilibrato e quindi impari.