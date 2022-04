Dopo aver affrontato gli uomini più “tossici” dell’intero schema zodiacale, è il momento di prendere in esame quali sono le equivalenti del mondo femminile. Può essere ancora più difficile definire con precisione quali sono le presenze femminili da evitare in una relazione sentimentale (a meno che non vogliamo realmente complicarci la vita) e i valori che metteremo in evidenza non rappresentano al 100 % i tratti caratteriali. Si tratta di indicazioni basate sulla probabilità, visto che è indiscutibile che alcuni atteggiamenti risultini condivisi tra le donne dello stesso segno: ecco le donne più tossiche dello zodiaco.

Occhio a queste donne: sono le più “tossiche” dello zodiaco

Pesci

Solo apparentemente calme, tranquille e “delicate”, anzi in realtà lo sono davvero ma quando iniziano una relazione in breve tempo ogni tratto appena citato diventa estremo e realmente difficile da gestire. Cambiano umore di continuo, fanno sentire consapevolmente o meno il partner in colpa anche per delle sciocchezze e sono quasi impossibile da capire al 100 %.

Ariete

Tutto bene fino a che non entrano in gioco le responsabilità. A questo punto le ariete diventano complicatissime da gestire ed anche il partner più paziente deve fare il “doppio lavoro” per gestire la relazione. Sono anche piuttosto gelose e a tratti paranoiche. Conviene andare “piano” se si sceglie una Ariete.

Cancro

Fanno quasi “Paura” a tratti perchè non sono così “cattive” come potrebbero sembrare ma se si sentono messe da parte, ignorate o addirittura tradite sono solite fare gesti eclatanti, più o meno “dannosi” ma che sicuramente evidenziano una personalità a tratti instabile quando si parla di amore.