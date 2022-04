Oroscopo domani 29 aprile 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, l’oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani venerdì 29 aprile 2022. Se siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo i pianeti in amore e nel lavoro, leggete le seguenti previsioni per domani dei due famosi astrologi.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Siete ansiosi di conoscere in anteprima il vostro futuro? Leggete l’oroscopo di domani 29 aprile.

Oroscopo Paolo Fox domani – 29 aprile 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani avrà ancora una bella energia data in dotazione dalla presenza della Luna. Il Toro potrà ricostruire una migliore stabilità e serenità. Domani i Gemelli cominceranno a risalire la china, anche se servirà ancora pazienza, prima di ottenere quello che desiderano. Il Cancro avrà un’altra giornata di riflessione. Bene l’amore.

Domani il Leone rischierà di scoraggiarsi, se non vedrà ancora grandi risultati sul lavoro. Occorrerà pazienza fino a maggio. Per la Vergine sarà importante mantenere calma e sangue freddo, così come per la Bilancia se incapperà in un contrattempo irritante. Lo Scorpione potrà dare spazio a sentimenti speciali e alle emozioni belle.

Domani il Sagittario dovrà evitare di spazientirsi e mantenere la fiducia in un futuro migliore. Per il Capricorno sarà utile non affaticarsi troppo e, soprattutto, non chiudersi in loro stessi. Cresce la voglia di rivoluzionare la vita nei cuori dei nati in Acquario, i Pesci infine domani avranno una giornata interessante per le scelte e le intuizioni. Occhio alle finanze!

Oroscopo Branko domani – 29 aprile 2022

Oroscopo domani Branko – Domani l’Ariete avrà la certezza assoluta che d’ora in poi sarà imbattibile, potrà vincere qualsiasi sfida. Il Toro dovrebbe dare spazio a qualche attività rilassante, come l’ascolto della musica. Giornata stimolante per i Gemelli che vorranno allacciare nuove relazioni utili. Domani il Cancro avrà bisogno di rallentare un po’ i suoi ritmi.

Domani il Leone e la Bilancia dovranno curare di più la loro forma fisica. Se necessario, meglio fare un veloce controllo medico. Per la Vergine domani ci sarà da discutere riguardo un conto in comune, mentre lo Scorpione si sbarazzerà finalmente dell’opposizione di Mercurio.

Domani il Sagittario sarà pieno di idee creative da sviluppare in vista di maggio. Il Capricorno e i Pesci domani dovranno iniziare ad avere un po’ di prudenza in più nel lavoro, evitare di fare passo falsi. Domani i nati in Acquario saranno alle prese con una delicata questione legale.